Pareja termina en la cárcel por polémica propuesta de matrimonio

En Irán, la policía arrestó a una pareja por comprometerse en matrimonio en público, acto considerado "contrario a las normas islámicas", informaron los medios locales.

La policía explicó que el arresto se llevó a cabo debido a "las demandas de la gente", tras la difusión en las redes sociales de las imágenes del compromiso matrimonial, que se llevó a cabo en un centro comercial en la ciudad de Arak, en el centro de Irán.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals… based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte

