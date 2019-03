El futbolista que no piensa en casarse y aún vive con sus padres

Heung-Min Son, jugador del Tottenham reveló parte de su intimidad en una entrevista donde confesó por qué aún vive con sus papás y porqué no se ha casado, ni piensa en tener hijos, por el momento.

En una charla con el diario The Guardian, Son indicó que su padre le aconsejó no formar una familia por el momento, ya que su prioridad debería ser el futbol: "Cuando te casas, lo primero de todo será la familia, la esposa y los hijos. Después el fUtbol. Quiero asegurarme de que mientras juego al fUtbol estoy al mejor nivel. El fútbol debe ser lo primero. No sabes cuánto tiempo puedes jugar al máximo nivel. Cuando me retire, con 33 o 34 años, tendré una larga vida para pensar en formar una familia”.

Añadió que no se considera un jugador ‘normal’ o ‘común’, pues aún vive con su familia y se siente agradecido por ello, ya que su padre también fue futbolista profesional y gracias a él ha aprendido el sentido de la responsabilidad y el profesionalismo.

"Es cierto, porque hay muchas cosas que se pueden hacer fuera del campo, como beber o cosas así. Pero yo no soy una persona que le guste ese tipo de cosas. La gente piensa: '¿Por qué vive con su familia?'. Pero ¿a quién le importa? ¿Quién me está ayuda a jugar al fUtbol? Son ellos. Renunciaron a su vida en Corea del Sur y vinieron a Inglaterra para ayudarme. Estoy muy agradecido. Mi padre me hacía dar toques con el balón en el aire por cuatro horas. Fue muy duro. Pero cuando lo piensas ahora, fue la manera correcta”, señaló el futbolista de 26 años y quien vive un buen momento con los Spurs en Londres.

Además, explicó por qué Cristiano es su ídolo: "Ser profesional es algo más que talento, por es mi ídolo es Cristiano Ronaldo. Trabaja más que el talento que tiene. Veo muchos jugadores que no tienen esa mentalidad, que piensan que el talento es suficiente. Pero no lo es."