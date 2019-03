Mexicana, una de las víctimas de avionazo en Etiopía

Las Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que una ciudadana mexicana se encuentra entre las víctimas del accidente aéreo que ocurrió en Etiopía, por lo que se puso en contacto con su familia para otorgarles ayuda consular.

A través de su cuenta de Twitter, detalló que la embajada de México en Etiopía está en contacto con sus familiares, para brindarles ayuda consular; además, la SRE dijo que la ciudadana mexicana también es nacional de un tercer país.

También lamentó el desplome del avión y expresó sus condolencias con las familias de las víctimas.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

