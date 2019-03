Presidente de Brasil ataca a reportera crítica de su gobierno

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, emprendió este lunes un nuevo capítulo en su ofensiva contra la prensa al compartir en sus redes sociales una noticia manipulada de la que se sirve para acusar a una reportera de mentirosa.

La polémica empezó la noche del domingo, cuando la página pro-Bolsonaro "Terça Livre" publicó una entrevista concedida por la reportera de O Estado de S. Paulo, Constança Rezende, al medio francés "Mediapart", en la que supuestamente habría admitido que el objetivo del periódico sería "arruinar" la familia Bolsonaro y forzar la destitución del mandatario.

"Constança Rezende del O Estado de SP dice querer arruinar la vida de Flávio Bolsonaro y buscar el 'impeachment' del presidente Jair Bolsonaro (…). Quieren derrumbar el Gobierno, con chantajes, desinformaciones y filtraciones", denunció el jefe de Estado en una publicación en Twitter, que ya contaba con más de 56 mil likes.

Constança Rezende, do "O Estado de SP" diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o Impeachment do Presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otavio, profissional do "O Globo". Querem derrubar o Governo, com chantagens, desinformações e vazamentos. pic.twitter.com/1iskN3Az2F

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 10, 2019