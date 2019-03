¿Cómo tomar buenas fotografías a mi auto?

¿Quieres transformar esas aburridas fotografías de tu auto en fotografías mucho más fuertes que se verían geniales en tu pared? Aquí algunos consejos. Los autos tienen personalidades fotográficas al igual que las personas.

Del mismo modo que algunas personas pueden verse mejor al ser fotografiadas a distancia con un teleobjetivo y otras se verán mejor en un acercamiento personal, los distintos tipos de auto se verán mejor con diferentes configuraciones de zoom.

Sabemos que no faltan razones para querer fotografiar un auto. Quizá quieras venderlo, guardarlo en la memoria, o simplemente inmortalizar su belleza. Consigue mejores resultados con estos consejos.Seguramente has visto cientos o miles de fotos de automóviles y piensas que no debe ser tan difícil.

La fotografía implica muchos desafíos, pero con esta guía tratamos de concentrar los mejores consejos para conseguir grandes resultados.

Autos RPM

1. Prepara tu cámara

Algunos equipos fotográficos son más especializados que otros y permiten configuraciones mucho más personalizadas. Asegúrate de realizar los ajustes indicados y cargar con todos los accesorios que usarás. El trípode, las baterías, el flash, o cualquier elemento debe estar preparado para que no pasen de ser un apoyo a convertirse en una molestia.

2. Define el motivo

Debemos tener muy claro lo que queremos fotografiar y destacar. Quizás sea el coche completo, o sólo un detalle. Tal vez te interesa retratar varios elementos de un auto, o quieres fotografiar más de un vehículo.

3. Asegúrate de que esté limpio

A menos que seas un fotógrafo del off-road y los todo terreno, donde no se entendería una fotografía sin la tierra y el lodo, suponemos que no quieres dedicar tanto tiempo a fotografiar el auto para que el resultado final refleje descuido y suciedad.

Autos RPM

4.Elige el fondo

No es lo mismo ver un coche en la pista de carreras, en el garage o en un deshuesadero. El fondo rodea, decora o da contexto a una fotografía.No te olvides de la profundidad de campo en tu composición, ya que aporta a la profundidad al espacio y al dramatismo de la composición.

5. Considera la iluminación

La fotografía es el arte y la técnica de capturar la luz. Para lograr buenos resultados debemos definir el tipo de iluminación que usaremos. Esto influye en el color, forma, tamaño, volumen y textura de cada objeto, ya que provocan distantes sensaciones y significados.Si usarás la luz del sol, ten en cuenta la hora del día. La luz de las mañanas difumina detalles lejanos; la de la tarde ayuda a resaltar texturas y volumen; la del mediodía provoca contrastes marcados.

El uso de luminarias, flashes y paneles reflejantes complementan la escena provocando o neutralizando luces, sombras, reflejos y contrastes.A veces el brillo o reflejo nos complica una exposición adecuada. Puedes utilizar filtros polarizados para las lentes o un buen programa de edición.

Autos RPM

6. Tipos de fotografía de auto

Existen cinco tipos de fotos que son muy utilizados al retratar automóviles.La foto lateral ofrece un plano general del vehículo. Generalmente se hace del lado del piloto, ya que invita a que nos imaginemos sentados al volante.La foto longitudinal busca hacer coincidir la rueda delantera con la contraria trasera. Destacan las líneas del auto, la vista de la fascia, así como los rines y neumáticos.

Las fotos frontales y traseras son menos creativas pero identifican mejor la marca y modelo.La foto detalle destacan los elementos más característicos, interesantes o llamativos.Las fotos en movimiento son un recurso muy valioso. Si bien es cierto que la fotografía captura imágenes estáticas, hay que mencionar que el barrido y el movimiento congelado son técnicas que dan dinamismo y transmiten fielmente el sentido de movimiento.

7. Composición

Para destacar el motivo, procuraremos excluir intencionalmente objetos que puedan robarle la atención y buscaremos “llenar” el encuadre con él. También hay que darle un cierto margen al encuadre para no saturar la imagen. Utiliza ese margen como un marco, respetando esa misma proporción por los cuatro lados de la foto.Intenta no centrar el motivo.

Las personas estamos acostumbradas a mirar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. De ahí surge una regla conocida en fotografía como “regla de los tercios” que consiste en dividir en partes iguales la imagen mediante dos líneas horizontales y dos verticales. Los puntos de intersección son los más interesantes para el observador.

8. Tomas

Prueba hacer tomas generales y luego retrata detalles específicos. No te olvides del interior. Sin duda hay elementos que son interesantes.

Autos RPM

9. Punto de vista

Considera encuadres distintos, retratar desde diferentes posiciones y variar las distancias focales.Las fotografías tomadas a nivel se perciben más naturales y descriptivas. Las imágenes picadas o tomadas desde arriba dan la sensación de profundidad y minimizan al sujeto.

La contrapicada es la foto tomada desde un plano bajo y engrandece o da un carácter dominante al sujeto.El formato puede ser horizontal, vertical o inclinado. De modo horizontal sugiere quietud y tranquilidad. Cuando es vertical transmite fuerza y firmeza. El formato inclinado proyecta dinamismo o inquietud.

10. Las líneas

Jugar con la línea del horizonte cambia el sentido de la fotografía. No la coloques al centro, porque transmite inestabilidad. Procura colocarla en el tercio superior o inferior para destacar el cielo o el suelo.Utiliza las líneas del auto para crear una guía visual así como una sensación de profundidad.

Las líneas horizontales transmiten placidez y calma. Las verticales transmiten surgimiento, crecimiento, poder y fuerza. Las diagonales crean puntos de interés y perspectiva, guían al espectador y crean dinamismo y acción. Las líneas curvas aportan suavidad, sensualidad y fluidez. Las líneas convergentes conducen la atención del observador.

El sentido y dirección del auto también permite trazar líneas imaginarias.

Los ángulos anchos ayudan a exagerar la perspectiva, para lograrlos quita el zoom y acércate. Alejarte dará un resultado más sobrio y plano.

Autos RPM

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS:

¿Motor desbielado? ¿Qué es y cómo lo prevengo?