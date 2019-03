Tráiler final de "Aladdin" conquista a fans en redes sociales

Con una mezcla de magia, humor y aventuras comienza una nueva era para todos los amantes de la película "Aladdin" de Disney. El 24 de marzo todos los fanáticos podrán deleitarse con este película que promete un viaje al pasado lleno de increíbles momentos y bellas imágenes.

NUEVO TRÁILER de #Aladdin con adelantos de las canciones 'No hay un genio tan genial' y 'Un mundo ideal' https://t.co/zaBJzJgMR8 pic.twitter.com/jGBpm9iloZ

Y esta vez, los fans reaccionaron eufóricamente al avance de la película dirigida por Guy Ritchie.

En ocasiones anteriores, los seguidores de la película se mostraron insatisfechos con los adelantos por la caracterización de algunos personajes, específicamente el Genio que es interpretado por Will Smith.

Sin embargo, luego de ver el tráiler final, recobraron la emoción por ver en pantalla a Aladdin y el Genio mágico.

🕌Es la primera promoción de #Aladdin que me convence. Por primera vez, el genio de Will Smith deja de ser tan cringe y la película apunta a ser todo lo divertida que NO sugerían los anteriores teasers.

Y pinta espectacular en el terreno musical.

— Emilio Doménech (@Nanisimo) March 12, 2019