Grave niño atacado por su padre con unas tijeras para podar

Grave de salud se encuentra el niño de nueve años de edad, que la noche de este martes fue atacado con unas tijeras para podar, agresión perpetrada por su padre de 25 años quien se encontraba bajo los efectos de las drogas.

El menor se encuentra hospitalizado tras recibir 20 heridas con las tijeras, las cuales le perforaron un pulmón, además de presentar daño cerebral severo. También sufrió diversas laceraciones.

El ataque ocurrió en la finca marcada con el número 8 de la calle Huerta Cedros a su cruce con Huerta Coba en la colonia Las Huertas de San Pedro Tlaquepaque.

Según narraron vecinos, escucharon los gritos del menor y uno de ellos corrió par auxiliar al infante quien ya se encontraba mal herido. El agresor, corrió hacia fuera de la casa en un momento de demencia y después insistió en regresar al domicilio para terminar el ataque contra su hijo con un machete. Sin embargo, para ese momento, ya había patrulleros en el lugar quienes detuvieron al agresor.

A decir de conocidos de Jorge Eduardo “N” El Arenas, padre del niño agredido, nunca lo habían visto ponerse en esas condiciones. Señalan que alguna que otra ocasión se le vio consumiendo mariguana, pero nunca fue agresivo. Relatan sus conocidos que él se hacía cargo del niño desde pequeño y si bien el menor le gustaba jugar en la calle hasta tarde, no era problemático y tampoco mostraba huellas de maltrato.

Destacan que al parecer la noche de este martes El Arenas combinó varias drogas que provocaron su alucinación.

“Pues estaba… pues no sé, como ido o sea como que no sabía ni quién era… no sé, cómo que tenía de ratos de lucidez y como que no, porque reconocía gente, pero luego se le iba la onda y empezaba a gritar y a cantar y no sé qué tanto decía”.

El agresor se encuentra a disposición de la Fiscalía estatal para deslindarlos de responsabilidades.

