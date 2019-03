Con Beto O'Rourke suman 16 demócratas que pelearán la presidencia a Trump

El ex congresista Beto O'Rourke anunció este jueves que buscará la candidatura presidencial del Partido Demócrata para las elecciones del 2020, poniendo fin a meses de especulaciones sobre si traduciría su reciente celebridad política en una carrera para la Casa Blanca.

Hasta que se postuló contra el senador Ted Cruz el año pasado, O'Rourke era poco conocido más allá de su ciudad de El Paso. Pero el demócrata de 46 años de edad se convirtió en una sensación en una campaña que usó organizaciones de base y redes sociales para animar a los votantes jóvenes y las minorías. Perdió ante Cruz por solo 3 puntos porcentuales en el estado más grande de tendencia republicana, batiendo récords de recaudación de fondos y provocando especulaciones de que apuntaría a la presidencia.

O'Rourke ahora tendrá que probar si puede reproducir la energía que logró en su campaña en Texas a nivel nacional. A pesar del revuelo que causó su candidatura senatorial, no ha demostrado muchos conocimientos de política nacional o internacional. Además, es un hombre blanco, en una contienda interna donde hay una gran cantidad de mujeres y gente de color.

"Esta será una campaña positiva que tratará de sacar lo mejor que tenemos, cada uno de nosotros, que buscará unir a un país sumamente dividido”, dijo O'Rourke en un anuncio por video. “Vimos el poder de esto en Texas”.

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n

— Beto O'Rourke (@BetoORourke) March 14, 2019