Sigue resistencia en Hidalgo para frenar huachicol, denuncia AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que todavía hay resistencia por parte de los pobladores de Hidalgo para frenar el robo de combustible, pues la ciudadanía apoya a la gente que se dedica a actividades ilícitas.

“Tengo informe de lo que sucedió en Hidalgo, seguimos teniendo muchos incidentes”, dijo el mandatario al hablar del enfrentamiento que se dio entre presuntos huachicoleros con soldados que realizaban acciones de combate al robo de combustible en Ulapa, municipio de Tetejpango.

El mandatario lamentó la resistencia a la participación del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal.

“Hago ese llamado para que no se dé la confrontación, que no se olvide que el soldado es pueblo uniformado, es parte del mismo pueblo, que no se les agreda y que se caiga también en provocaciones. Este es el mensaje que diario se está dando a los soldados y a las Fuerzas Armadas”, dijo.

Asimismo, denunció que en Hidalgo “estaba muy arraigado lo del apoyo de la gente a quienes se dedican a actividades ilícitas”.

“Se dejó más tiempo el que se permitieran estas prácticas y por eso está costando más trabajo. Lamentablemente ahí fue la tragedia y esto demuestra que tenemos que seguir vigilando y hablando con la gente”, señaló.



Pide 'dar la espalda' a huachicoleros

López Obrador volvió a hacer un llamado a la gente para que “den la espalda” a quienes se dedican a cometer actividades ilícitas. “No protejan a quienes se dedican al robo de combustible, es muy peligrosa esta actividad, el estar perforando los ductos, el estar poniendo válvulas, las llamadas tomas clandestinas”.

El presidente reiteró su apoyo a quienes cometen el delito por necesidad y advirtió que ahora que se está reformado la Constitución, va a ser delito grave el robo de combustible, por lo que ya no habrá libertad bajo fianza.

“La libertad no tiene precio, la libertad es mucho más que los lujos baratos, que la felicidad efímera que puede producir el traer dinero o el traer ropa de marca o alhajas o carros lujosos; esa es riqueza barata. Solamente lo barato en estos casos se compra con el dinero; la dignidad, la honestidad, eso no tiene precio”, concluyó.

