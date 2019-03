Protección Civil identifica a jóvenes que arriesgaron su vida para grabar cráter del Popocatépetl

La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene identificados y contactará en breve al grupo de personas que el 12 de marzo de 2019 ignoraron la restricción de acercarse al cráter del volcán Popocatépetl, y que difundieron un video de la actividad del coloso, a fin de conminarlos a no alentar este tipo de acciones.

En entrevista, David Eduardo León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil, recordó que en 1996, cinco jóvenes perdieron la vida al ignorar la restricción de las autoridades de no acercarse al volcán y que también comprometieron la integridad de los cuerpos de seguridad y de rescate.

Refirió que una vez que Protección Civil ubica a grupos de ciudadanos que se acercan a esos sitios, "vamos y hablamos con ellos. Entonces, yo estoy seguro que en los próximos días nos acercaremos a estos muchachos que los tenemos identificados".

"Estamos en comunicación de una u otra forma con ellos, gracias a las redes sociales. Yo haré lo propio con compañeros de trabajo para ir a verlos e invitarlos a que no difundan ese tipo de acciones", indicó León Romero.

Lo cierto es que "es una irresponsabilidad y una inconsciencia, no sólo para ellos (los jóvenes que grabaron de cerca al coloso) sino porque comprometen también a los cuerpos de seguridad y de Protección Civil de los estados", remarcó el funcionario.

León Romero dijo que "el Popo" es uno de los volcanes más activos del mundo y desde hace 25 años es monitoreado las 24 horas desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), de ahí la restricción a todas las personas para no acercarse en un radio de 12 kilómetros.

Por si no lo vieron. Difunden #video donde un grupo de jóvenes graban imágenes desde el punto más alto del Volcán #Popocatépetl. Recordemos que por seguridad, las autoridades mantienen un radio de restricción de 12 km. ¿Qué opinas de esta imprudencia? pic.twitter.com/fqhU4P2Mey — Webcams de México (@webcamsdemexico) March 17, 2019

Luego de la difusión de la grabación de los jóvenes, con 1:40 de duración obtenida desde el punto más alto de "Don Goyo", el coordinador Nacional de Protección Civil consideró que se trató de una inconsciencia, y dijo que el grupo de personas "tuvo una enorme fortuna al no perder la vida".

Popocatépetl incrementó su actividad desde el 1 de diciembre

"Se trata (el monitoreo y la vigilancia del coloso) de un gran esfuerzo de muchas mujeres y hombres, y me parece lamentable que no sigamos las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. No sería posible para las fuerzas de seguridad cercar un volcán para que la población no se acerque al cráter", expresó.

Ésta es una tarea que tenemos que hacer los ciudadanos por el riesgo que representa un volcán activo, no podemos aproximarnos.

El funcionario precisó que desde el 1 de diciembre de 2018, el Popocatépetl incrementó su actividad, por lo que el Comité Científico Asesor ha sesionado con regularidad y se han realizado sobrevuelos sobre el cráter para identificar sus parámetros y, en especial, el crecimiento del domo de lava.

Comentó que si algo les pasa a las personas que se acerquen por su propia cuenta y riesgo al volcán, "los grupos del rescate del gobierno y de la población civil tendríamos que hacer un esfuerzo, por eso existe un radio (de seguridad) y un Semáforo de Alerta volcánica, dependiendo de la situación que enfrente el coloso".

Destacó que todo en materia de seguridad es perfectible y ahora lo que toca es reforzar la cultura de la protección y "una consciencia ciudadana" sobre los peligros que representa "Don Goyo".

