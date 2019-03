Se dispara hurto de computadoras en la ZMG

Además del robo de vehículos, el hurto de autopartes se ha disparado en los últimos años, sin embargo, dentro de estas piezas destaca la sustracción de las computadores de los automotores, cerebros electrónicosque no sólo dejan inservibles las unidades, sino que reponer la pieza tiene un costo que oscila entre los 50 mil y 100 mil pesos.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo durante enero, se reportaron 198 robos de autopartes en Jalisco, de los cuales, cuando menos la mitad, fueron el hurto de las computadoras. De hecho, las cifras revelan que fue el mes con más denuncias por este tipo de ilícitos en los últimos cinco años.

En 2018, se integraron mil 206 denuncias por robo de autopartes, de las cuales cuatro de cada 10 denuncias fueron por el robo de la computadora.

“Yo dejé el coche cerca de Chapultepec porque quedé de ver a unos amigos y cuando regresé no encendía. Abrí el cofre y estaba todo parchado. Llegó mi hermano y me dijo que se habían robado la computadora”, señala Lucía, quien fue víctima de este tipo de robo en noviembre pasado. Al llegar a la agencia donde compró su vehículo, le dijeron que la reposición de la pieza le costaría 80 mil pesos, pero podrían recomendarle un “lugar” por fuera donde se la podrían conseguir en 20 mil pesos. Reconoce Lucía que tuvo que acceder a conseguir la pieza desde el mercado negro porque no tenía para desembolsar los 80 mil pesos, un cuarto del costo total del vehículo.

Los operativos

A decir del alcalde tapatío, Ismael del Toro Castro, el robo de computadoras se ha detectado principalmente en tres zonas de Guadalajara: el Fraccionamiento Monraz, la colonia Americana y Providencia. Recientemente el municipio implementó operativos con más de 40 elementos para vigilar las áreas de alta incidencia.

Se detectó como patrón que quienes cometen los robos viajan en motocicletas e incluso que muchos de los ladrones son menores de edad.

