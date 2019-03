Desfalco en el sector salud de Jalisco asciende a 605 millones de pesos

El gobierno del Estado advirtió que irán contra el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada. En rueda de prensa, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, informó que interpondrán una denuncia contra el ex funcionario como presunto responsable de irregularidades por 605 millones de pesos.

Este monto se determinó a partir de 33 observaciones que no se solventaron en dos auditorías realizadas por la Contraloría estatal.

Las irregularidades comprobadas fueron un manejo irregular de 76 millones de pesos. Además se registraron dos mil 385 nombramientos irregulares, 99 millones de adeudo a proveedores diversos, adquisición de cámaras por 25 millones de pesos y 399 millones por el incumplimiento de un contrato para la compra de vacunas. También se detectaron en inventarios medicinas caducas.

El gobernador Enrique Alfaro, afirmó que las investigaciones se están elaborando con todos los elementos para evitar que queden impunes las irregularidades.

17 denuncias ha interpuesto la Contraloría del Estado en contra de funcionarios de la pasada administración estatal

“Yo confío en que se acaben los pretextos ya, confío en que el Fiscal Anticorrupción va a dar resultados, confío en que él sabe que hay un compromiso con esa agenda de parte del Gobierno del Estado, pero que respetamos también su función y su autonomía para cumplir con su responsabilidad (…) Este es un asunto de responsabilidad de la Fiscalía Anticorrupción, no hay pretextos”.

Alfaro destacó que la denuncia por los 605 millones es solo un primer paso, pues la mella a las finanzas estatales podrían ascender a los ocho mil millones de pesos y que estos agravios serían consignados en posteriores denuncias.

“Como lo expliqué, es el primero de los pasos que se tiene que dar en virtud de que todavía hay procesos en marcha de auditoría y el mensaje desde ahorita es claro: en Jalisco no va a haber ni perdón, ni olvido. Con la salud de los jaliscienses no se juega, lo que se hizo fue no solamente algo ilegal y por eso estamos presentando esta denuncia el día de hoy sino por supuesto algo inmoral. La corrupción es mala en cualquiera de sus manifestaciones pero cuando es con la salud con las personas creo que tiene otro tipo de connotación aún más grave”, declaró Alfaro Ramírez.

El actual secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que se tomarán medidas para poner orden en el sector: señaló que además de las inconsistencias denunciadas por la Contraloría del Estado, el Órgano Interno de Control de la propia Secretaría de Salud Jalisco, encontró las siguientes irregularidades: pasivos contingentes por más de 200 millones a proveedores, casi 40 millones de pesos por omisión en cobro de contratos, laudos por cerca de ocho millones de pesos y 30 obras inconclusas con un monto de 790 millones de pesos.

Te recomendamos