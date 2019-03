Jair Bolsonaro llega a EU para ampliar relaciones con Donald Trump

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, efectuó una inusitada visita a la sede de la CIA y después manifestó su admiración por Estados Unidos, en el segundo día de una gira que refleja el cambio de su país hacia una postura más cercana a Washington.

Bolsonaro llegó al país acompañado de media docena de ministros con el objetivo de ampliar la cooperación diplomática y comercial entre las dos economías más grandes del continente.

El mandatario brasileño se reúne este martes con Donald Trump para discutir una amplia gama de asuntos, como la manera de incrementar las inversiones estadounidenses en Brasil y buscar una solución a la crisis política en Venezuela.

“En la actualidad, ustedes tienen a un presidente que es amigo de Estados Unidos y admira este hermoso país”, declaró Bolsonaro en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El lunes, Bolsonaro recalcó la diferencia entre su gobierno y el de su antecesora, Dilma Rousseff, con una visita a la sede de la CIA en Langley, Virginia, para examinar “temas internacionales en la región”, según su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, que lo acompaña en su primera gira al extranjero como mandatario.

Eduardo Bolsonaro describió a la CIA como “una de las agencias de inteligencia más respetadas en el mundo”, en un tuit que seguramente causará asombro en Brasil, donde Estados Unidos y sus servicios de espionaje han sido vistos con recelo en años recientes.

En 2013, filtraciones de Edward Snowden revelaron que la Agencia de Seguridad Nacional había espiado conversaciones de Rousseff, lo que tensó durante años las relaciones entre Estados Unidos y Brasil.

“Ningún presidente brasileño había visitado la CIA”, dijo Celso Amorim, quien fungió como ministro de relaciones exteriores durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva y es crítico de Bolsonaro. “Es una postura explícitamente sumisa. Nada se compara con esto”.

La CIA no comentó sobre la visita.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech – the U.S.A. is with you!

Bolsonaro fue elegido como presidente el año pasado y es admirador de Trump. Hizo énfasis en su postura pro Estados Unidos con un tuit que publicó al llegar el domingo.

“Por primera vez en un tiempo, un presidente brasileño proestadounidense llega a DC”, dijo en el tuit. “Es el inicio de una sociedad enfocada en la libertad y prosperidad, algo que todos los brasileños deseamos desde hace mucho”.

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018