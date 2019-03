¿Quién es Christopher Landau? Nominado de Trump para embajador en México

El abogado Christopher Landau fue nominado de manera oficial por el presidente estadounidense Donald Trump para el cargo de embajador en México, de acuerdo con una breve declaración de la Casa Blanca.

Landau, quien tomará el cargo que quedó vacante en mayo de 2018 tras el retiro de Roberta Jacobson, es abogado constitucionalista y de apelaciones, que ha llevado casos ante la Suprema Corte de Justicia, cortes federales y estatales de apelación, apuntó el texto.

President Trump announced his intent tonight to nominate Washington attorney Christopher Landau to be US Ambassador to Mexico. Clerked for Supreme Court Justices Scalia and Thomas and is fluent in Spanish. pic.twitter.com/FV2jdr4brS

— Craig Caplan (@CraigCaplan) March 19, 2019