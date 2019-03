Conductor de autobús secuestra unidad y le prende fuego con pasajeros abordo

Un operador de autobús secuestró a 51 estudiantes y varios adultos a quienes tuvo cautivos cerca de una hora para posteriormente, incendiar el vehículo frente a un retén policial en Cremona, Milán este miércoles 20 de marzo.

Los tripulantes resultaron ilesos luego de que elementos policiacos rompieran las ventanas traseras del autobús para rescatarlos antes de que las llamas consumieran la unidad.

Según información de El Big Data, el sospechoso, italiano nacido en Senegal, amenazó a los pasajeros mientras manejaba, a quienes dijo: “nadie saldrá vivo”.

Uno de los pasajeros pudo llamar al número de emergencias y alertó a los elementos policiacos, quienes bloquearon los caminos para detener a la unidad.

BREAKING: (terror?) attack #Milan, Italy:

– School bus set on fire with 51 children onboard

– 12 children and 2 adults injured

– attacker: man from Senegal

– attacker shouts: 'Nobody gets off here alive'https://t.co/GyEd3RdXgV pic.twitter.com/PuYjE9jWbH

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) March 20, 2019