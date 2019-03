López Obrador presume fortalecimiento del peso frente al dólar

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que hay estabilidad económica y presumió el fortalecimiento del peso con relación al dólar. “Vamos bien”, aseguró.

“Pobremente les informo que ayer el peso mexicano fue la moneda de los países emergentes que más se apreció, que más se fortaleció con relación al dólar, nuestro peso. Nos importa mucho esto, que haya estabilidad económica, que no tengamos crisis”, dijo en su habitual conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario habló de la situación económica en el país para “no dar pretextos” a sus opositores.

“Ya ven cómo están queriendo hablar de la debilidad de nuestra economía, de crisis o baja calificación en Pemex. Los mercados parece que están respondiendo muy bien, nada de eso ha tenido efecto, afortunadamente”, señaló.

López Obrador se mostró optimista y dijo que, de seguir así, manteniendo el peso fuerte y con baja tasa de inflación, ayudará mucho al crecimiento económico del país.



Asimismo, refirió que este año, además de lo que ya se obtuvo con la política de austeridad, se calcula un ahorro de alrededor de 200 mil millones adicionales.

“Es un fondo que queremos mantener de reserva ante cualquier situación, toco madera, pero que tengamos esa reserva para no recurrir a deuda, porque ese es otro compromiso, no aumentar el déficit, no gastar más de lo que se obtiene de recaudación”, dijo.

Finalmente, recordó que era mucho el gasto superfluo en el gobierno, muchísimo, exagerado, por lo que su administración está llevando a cabo un ajuste. “Por eso consideramos que vamos a ahorrar todavía más”, concluyó.

