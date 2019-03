Senadora de Morena llama “retrasados mentales” a reporteros

Eva Galaz, senadora de Morena por Coahuila, llamo “retrasados mentales” a algunos de los reporteros que cubren la fuente legislativa, aunque estas palabras las dijo lejos de los micrófonos, éstos continuaban abiertos y percibieron las palabras que intercambió con su compañero Armando Guadiana.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter ofreció una disculpa por su comentario, la cual dirigió a las personas con discapacidad y a los reporteros.

“No hay excusa para justificar mi comentario, ofrezco mis más sinceras disculpas. Reconozco y admiro el profesionalismo y la labor que realizan los medios de comunicación, sé que no es fácil cumplir con una tarea tan difícil. Al mismo tiempo, expreso mi respeto, y extiendo mi disculpa, a las personas que enfrentan alguna discapacidad”.

Todo comenzó cuando reporteros cuestionaban al senador Armando Guadiana por un supuesto conflicto de interés, ya que se habló sobre que sus negocios mineros abastecerían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de carbón mineral para varias termoeléctricas.

No tengo nada que ocultar ni que temer… No existe ningún conflicto de interés de mi Persona con el Gobierno de México. Seguiré trabajado en favor de #Coahuila. pic.twitter.com/tuR9hHtCfK — Armando Guadiana (@aguadiana) March 21, 2019

Ante la insistencia de la prensa, el legislador perdió el control por un momento y grito: “No, no y no. Ya les dije 20 mil veces que no. ¿Ya quedó aclarado? ¿Ya no hay ninguna pregunta?”.

Por lo que el legislador fue tomado del brazo por Eva Galaz para que ya no se confrontara con los reporteros, fue en ese momento cuando la senadora expreso: “parecen retrasados mentales”.

