Trump reconocerá la "plena soberanía" de Israel sobre los Altos del Golán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este jueves la disponibilidad de Washington a reconocer la "plena soberanía" de Israel sobre los Altos del Golán, una zona bajo ocupación militar israelí desde la Guerra de los Seis Días (1967).

"Después de 52 años, ha llegado el momento de que Estados Unidos reconozca la plena soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que son de una importancia crucial desde el punto de vista estratégico y de seguridad para Israel y para la estabilidad regional", dijo Trump en un mensaje en Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

