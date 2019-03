Cientos de miles de personas se manifiestan por un referéndum del "brexit"

Cientos de miles de personas salieron este sábado a las calles de Londres para reclamar la celebración de un segundo referéndum del "brexit" en una manifestación convocada por la plataforma cívica "People's Vote".

Según los organizadores la marcha, que ha discurrido bajo el lema "Put it to the people march" ("Ponlo en manos de la gente", en referencia a la decisión sobre el "brexit), ha congregado a más de un millón de personas en el centro de la capital británica.

La manifestación arrancó pasadas las 12:00 (hora local) desde Park Lane y ha recorrido la ciudad durante aproximadamente dos horas para culminar frente al Parlamento británico, donde la próxima semana está previsto que los diputados se pronuncien por tercera vez sobre el acuerdo del "brexit" de la primera ministra, Theresa May.













Publicidad













La coordinadora de la campaña "Our Future, Our Choice", que aboga por la celebración de un segundo referéndum, Teo Benea, acudió a la marcha con una pancarta en la que podía leerse: "Los trabajadores europeos sustentan la economía… de verdad queréis que nos vayamos?".

Esta joven originaria de Rumanía dijo a Efe que no ha conocido una situación política similar en los diez años que lleva en el Reino Unido.

"Me siento optimista porque creo que la gente se está dando cuenta de las consecuencias que puede tener el 'brexit', aunque al mismo tiempo me siento desmoralizada de que en los últimos tres años el gobierno no haya sido capaz de solucionarlo", señaló.

Reino Unido ha perdido reputación internacional por el Brexit: Analista

A juicio de Benea, politóloga de profesión, la gestión del "brexit" ha hecho que el Reino Unido haya perdido parte de su reputación internacional.

"Creo que muchos países están pensando: '¿por qué el Reino Unido se está haciendo esto a sí mismo?"", añadió.

A su parecer, la política ha dividido tanto a los ciudadanos que lo difícil a partir de ahora será cómo acabar con esa polarización.

Después de que el Consejo Europeo advirtiera al Reino Unido de que tan solo le concederá una prórroga corta, hasta el próximo 22 de mayo, si antes de este 29 de marzo Westminster aprueba el pacto, May se encuentra trabajando en esa dirección.

Si ese plan fracasa, entonces el país deberá decidir antes del 12 de abril si, como reclama la popular petición, revoca el Artículo 50, convoca un referéndum, como gritaron hoy las calles de Londres, o solicita una prórroga más larga que obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran del 23 al 26 de mayo.

En Publimetro TV

El spot de Coloso qué jamás salió a la luz porque lo asesinaron