Desaparece medicina para los damnificados del 22 de abril

Sobrevivientes de las explosiones del sector Reforma de 1992, en total 61 integrantes del fideicomiso de apoyo, acusan que desde el inicio de esta administración no han recibido sus medicamentos completos. A los agraviados les dijeron que fueron robados del Hospital General de Occidente.

Lilia Ruíz, presidenta de la asociación Abril en Guadalajara, denunció que los medicamentos no han llegado y tampoco les han realizado procedimientos quirúrgicos y otros tratamientos que habían sido conveniados.

La afectada, quien sufrió la amputación de su pierna izquierda en las explosiones, señaló que las recetas, a veces conformadas por 10 o 12 medicamentos, se las están entregando con apenas dos o tres fármacos: “Nada nos dan de lo que cubren nuestros tratamientos, quien padece presión alta no recibe para su presión, quien padece diabetes no se les da insulina señaló (…) Hay personas que tienen dolores muy fuertes en la espalda, en otras partes y no tienen medicamentos para ellos”, explicó.

Desde hace más de un año, los damnificados por las explosiones del 22 de abril habían denunciado que las autoridades dejaron de surtirles los medicamentos que requerían. Luego que el asunto se divulgó en medios, las autoridades accedieron a surtirles de nuevo, pero sólo medicamentos genéricos.

Se informó además que el colectivo de víctimas del 22 de abril, en la próxima visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 5 de abril, solicitará que se responsabilice a Pemex por la tragedia en el sector Reforma y que este año se cumplen 27 años de ocurridos.

El colectivo también invitó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a presentarse en una “reunión de trabajo” el día del aniversario las explosiones. Ésta será a las diez de la mañana en el monumento “Estela contra el olvido” en el Jardín de San Sebastián de Analco.

El gobernador desconocía la falta de medicamentos

Los afectados por la ausencia de medicamentos lograron ingresar a Palacio de Gobierno posterior a la presentación del Jalisco Talent Land y entregaron su pliego petitorio al gobernador Enrique Alfaro, quien señaló que él desconocía la situación en torno a los medicamentos:

“No lo sabía, pero lo que haya de pendientes los vamos a atender, Ibarra, (Enrique Ibarra Pedroza) el secretario de Gobierno va a buscarlos hoy mismo, eh con la gente del 22 de abril creo que hay muchos testimonios de que compartimos su dolor y que somos solidarios con ellos, no los vamos a dejar solos y si hay algo que ajustar, corregir, lo vamos a atender de inmediato”.