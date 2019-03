Noah Centineo y 'La cita perfecta' te enamorarán

Netflix publicó el tráiler de la próxima película de Noah Centineo, La cita perfecta, el martes por la mañana, antes del lanzamiento de la comedia romántica para adolescentes el 12 de abril.

Centineo interpreta a un estudiante de secundaria que lanza una aplicación que ofrece sus servicios de acompañante a aquellos que necesitan una cita para recaudar el dinero suficiente para asistir a la universidad de sus sueños, la Universidad de Yale, y llevar a la niña de sus sueños (interpretada por Camila Mendes, la protagonista de Riverdale) en una cita.

"Siempre quise salir con la chica más popular, conducir el mejor auto e ir a la escuela más elegante. Pero no puedo pagar nada de eso ", dice el personaje de Centineo en la apertura del trailer.

View this post on Instagram Slide A post shared by Noah (@ncentineo) on Mar 11, 2019 at 8:03pm PDT

La película llega solo unos meses después de que Centineo, de 22 años, se disparara a un estado de rompecorazones luego de aparecer en las exitosas películas de Netflix, To All the Girls I've Loved Before y Sierra Burgess Is a Loser.

Mientras tanto, el portal ET informó que la joven estrella también está en conversaciones para interpretar He-Man: Maestro del Universo, en la próxima película que preparan Sony y Mattel Films. Hay Noah Centineo para rato.

