Despiden a director de Operaciones de Reforma tras denuncias de acoso

Leonardo Valero, quien se desempeñaba como director de Operaciones en el diario Reforma, fue removido de su cargo luego de que se dieran a conocer varias denuncias en su contra por acoso y hostigamiento sexual contra trabajadoras de esa casa editorial, esto con motivo del movimiento #MeToo que recientemente ha servido para que mujeres denuncien situaciones de violencia en distintos ámbitos, como la música, el periodismo y la literatura.

El anuncio de su salida se dio conocer este jueves a los trabajadores del diario, quien actualmente está bajo la dirección de Juan Pardinas; Valero fue editor de varias secciones, a través de redes sociales, una ex colaboradora denunció que durante los 10 años que trabajó en ese periódico padeció las insinuaciones de Valero, las cuales iniciaron en 207 cuando ingresó al periódico y fue su jefe por dos semanas.

“Volvió a ser mi jefe directo y volvió el acoso. Fueron tres años de hostigamiento laboral y sexual. Primero presionaba con “apuestas” para salir conmigo o inventaba cenas con supuestos fines laborales. En mi idea de mantener la relación laboral “sana” accedía manteniendo la distancia, pero siempre intentaba alcoholizarme y presionaba para darme aventón, me acorralaba en su auto, me tocaba las piernas, hombros, cabello o cuello”, relató.

También explicó que lo denunció en Recursos Humanos del periódico, en donde redijeron “él se echó a todo Club, pero eres la primera que lo denuncia en forma”, además esta queja le fue transmitida a Valero, por lo que se sintió más vulnerada, aunque éste se disculpó con ella al asegurar que se trató de un “malentendido”, aún así notificó al Director Editorial, quien le dijo que no había ningún protocolo para esas situaciones.

Valero me hizo algo muy similar. Me llamó a su oficina para comentar notas, aunque él no tenía nada que ver con mi sección; o para regalarme un disco. Me pidió bajar la app Threema. Organizó que saliéramos cuando yo creí que sería con más gente, siguió invitándome e insistiendo..

— Itxaro Arteta M (@iartetam) March 27, 2019