Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Aries

Este viernes será un día de renacimiento para tu signo y experimentarás muchos cambios positivos en tu vida. Te recomiendo que te cortes el cabello y enciendas una veladora de color blanco para atraer la buena energía. Debes ser cuidadoso en cuestiones amorosas y evita tener más de una relación a la vez, porque si no lo haces se te puede complicar y alguien saldría lastimado. Los solteros tendrán suerte con los signos de Acuario, Aries y Leo. Este fin de semana tendrás mucho trabajo y harás algunos arreglos en tu casa o coche. Tus amigos te invitan a salir de fiesta el sábado, aprovecha para liberar estrés. Recuerda que no debes confiar tanto en las personas que acabas de conocer, puede ser que tengan intenciones ocultas. Recibes un dinero extra por la venta de una casa. Tus números de la suerte son 20, 31 y 99.

Tauro

Estarás rodeado de muchas sorpresas agradables y buenas energías. Te recomiendo prender una veladora roja y usar mucho perfume para atraer la buena suerte. Ten cuidado con la firma de contratos y evitar solicitar créditos en estos días. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás si regresar con tu ex pareja o seguir con la actual; la mejor decisión está en ti, sólo dale tiempo para que salga y no dudes en pedir consejos a tus amigos y familia, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Te llega una invitación para realizar un trabajo extra el fin de semana. Trata de no tomar mucho alcohol en las fiestas, recuerda que debes darle un descanso al cuerpo. Te invitan a una boda. Trata de medir tu temperamento y siempre piensa lo que dirás. Tus números de la suerte son 00, 19 y 81.

Géminis

Fin de semana de grandes logros para tu signo, sólo debes aprender a tener paciencia en lo que realizas para que no te gane la frustración en caso de que no te salgan las cosas como quieres o a la primera. Se avecina un cambio muy fuerte en tu vida, por eso te recomiendo que portes algo de plata o prendas una veladora blanca para que ese cambio todavía sea más intenso. Trata de mantenerte ocupado los fines de semana, puedes inscribirte a algún curso o a un equipo deportivo. Preparas tus maletas para salir de viaje el próximo fin de semana. Tus amigos te invitan de fiesta este sábado. Recuerda que el amor siempre llega y este fin de semana vendrá a ti alguien que te hará sentir muy enamorado. Ten cuidado con los accidentes, en particular en las calles. Tus números de la suerte son 07, 21 y 66.

Cáncer

Tu signo atrae las envidias, por eso mejor evita platicar tus planes este fin de semana. Ponte ropa nueva o mucho perfume para alejar las malas energías que te rodean. Te llega la propuesta de poner un negocio los fines de semana, si lo haces te irá muy bien económicamente. Trata de no pelear con tu pareja y deja a un lado los celos, recuerda que la base de una buena relación es la confianza mutua. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 29, 77 y 80. Te hacen un regalo que no esperabas. Ten mucha precaución en las calles para evitar accidentes. Decides redecorar por completo tu casa o remodelarla para que tu energía esté más fuerte. Ya no pienses lo que no es, recuerda que tu signo se traiciona mucho a sí mismo, así que trata de poner tus pensamientos en positivo.

Leo

Este 29 de marzo será un día de transformaciones positivas para tu signo, recuerda que estás en tu mejor época y debes aprovechar las energías que te rodean para crecer más en tu vida profesional. Para dejar atrás todo lo que te hace daño te recomiendo encender un veladora de color azul y que te pongas agua bendita en la nuca; verás que la abundancia vendrá a ti. Ya no dejes que tu pareja te manipule, recuerda que el amor debe ser agradable y sin ningún tipo de atadura. Los solteros conocerán a alguien muy compatible del signo Aries o Sagitario. Este fin de semana tendrás mucha suerte, especialmente en la lotería con los números 53, 60 y 87; trata de combinarlos con tu día de nacimiento. Te llegan muchos regalos que no esperabas y también una invitación a salir de viaje la próxima semana.

Virgo

Viene un cambio muy fuerte para tu signo que te transformará por completo. Tu energía positiva aumentará al máximo y por fin podrás dejar atrás todo eso que te hacía daño, como los malos amores o problemas legales. Entrarás en una etapa de crecimiento en todo lo que necesitas para estar mejor. Cuídate de posibles problemas de espalda y cuello, acude con un médico que te recete un tratamiento para disminuir la tensión nerviosa. Enciende una veladora de color blanco para tener más suerte en todo lo que te propongas. Un amor nuevo vendrá a tu vida y será del signo de Piscis o Géminis, sólo trata de no apresurar las cosas y deja que todo fluya. Tus números de la suerte son 29, 31 y 70. Fin de semana para esforzarte más con el ejercicio y cambiar de look, recuerda que como te ven, te tratan.

Libra

Este viernes tendrás la oportunidad de comenzar de nuevo y remediar muchos de los problemas que arrastras desde hace un tiempo. Tu signo es el más amigable y eso a veces te hace blanco de malas vibras. Te recomiendo prender una veladora amarilla y poner en tu bolsa un limón verde que te sirva de protección contra todo lo negativo. Te invitarán a salir este sábado. Recibes un dinero extra por parte de un premio en la lotería con los números 19, 42 y 80. Trata de jugarlo el día domingo. Ya no te deprimas si las cosas no te salen como quieres, recuerda que lo importante es seguir esforzándote para tener éxito. Te compras un celular nuevo o cambias el plan. Haces una reunión familiar en tu casa. No dejes tus cursos sabatinos, recuerda que a tu signo le hace bien estar ocupado.

Escorpión

Una corriente de energías positivas te rodeará este fin de semana, aprovecha esa racha para pedir un aumento de sueldo en tu trabajo. Te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que esa buena suerte se quede contigo por más tiempo. Trata de poner en orden todos tus documentos importantes. Evita ser tan determinante en tu relación de pareja, a veces tienes que entender que no todos piensan como tú, así que relájate y platica sobre las situaciones que te molestan. Tendrás una fiesta familiar este sábado y la pasarás de lo mejor. Decides remodelar tu habitación o la cocina de tu casa. Recuerda que tu signo es de los más apasionados del Zodíaco, así que trata de no confundir el sexo con el amor. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 23 y 99.

Sagitario

Fin de semana lleno de energías solares en tu vida, recuerda que a tu signo lo domina el Sol y la Luna al mismo tiempo. Este viernes te recomiendo encender una veladora de color rojo y que uses mucho perfume, eso te ayudará a tener más suerte en tu vida. Procura comer más sano y equilibrado, así como tomar mucha agua. Estos días serán ideales para hacer trámites de crédito o de compra de un automóvil; estás en el momento ideal para pensar en incrementar tu patrimonio. Ya no seas tan intenso en tus relaciones de pareja, recuerda que el amor debe ser natural y no obligado. Tus números de la suerte son 30, 71 y 98. Te regalan una mascota. Sales de paseo el domingo cerca de donde vives, quizá a un bosque; te recomiendo bañarte en el río para que todo lo negativo se vaya de tu vida.

Capricornio

Este viernes será un día de cambios muy fuertes en tu vida gracias a la conjunción de los astros con tu signo. Un gran amor se irá de tu lado, recuerda que es importante que permanezcas fuerte ante los cambios, pues aunque no lo parezca, algo bueno puede surgir. Tienes que aprender a cuidar más de tus amigos y seres queridos, pues a veces tu carácter hace que sin querer lastimes a quienes te rodean y se vayan alejando. Cuida el dinero, trata de no gastar en artículos que no utilizas o necesitas y tampoco prestes tus bienes para que no te roben tu suerte. Cuídate de problemas de infección en las vías urinarias. A los solteros les llega alguien muy compatible de Aries o Libra. No hagas caso a quienes te critican, son personas que te envidian. Tus números de la suerte son 19, 32 y 65.

Acuario

Sorpresas agradables y buenas noticias te rodearán este fin de semana. Estás en una etapa de crecimiento económico y mucha abundancia, pero trata de no platicar mucho tus planes y ser más discreto para que no te contaminen las malas energías. Este viernes te recomiendo usar ropa interior blanca y mucho perfume para atraer la fortuna. Disfruta tu buena racha. Cuídate de problemas de estómago y procura alimentarte sanamente. Sigue con el ejercicio; ya está dando los resultados que esperabas. Preparas un viaje para el mes de abril. Ya no pienses lo que no es, recuerda que el amor y la amistad son sentimientos tan puros que se deben dar sin ataduras. Te invitan a un día de campo o asistes a una fiesta. Compras ropa. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 15, 21 y 60.

Piscis

Este viernes será mágico para tu signo y un día determinante para tu futuro, así que trata de portar algo de plata o de oro en la bolsa para que vengan a ti todas las energías positivas. Trata de cambiar tus actitudes hacia tu pareja para que no se sienta abrumada. Los solteros conocerán a alguien muy compatible del signo Cáncer, Escorpión o Aries. Será un fin de semana de muchas emociones, así que trata de disfrutar al máximo. Ya no pelees con tu familia, recuerda que todos quieren lo mejor para ti. Decides mudarte de casa o buscar una opción cerca de tu trabajo. Te ofrecen un trabajo los sábados que no podrás rechazar. Tus números de la suerte en la lotería son 08, 20 y 31. Trata de salir este domingo a caminar al campo o al aire libre, verás que te llegará la inspiración divina.