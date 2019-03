¿Qué es la "Caravana Madre" que llegará a México?

Una nueva caravana migrante se acerca a México, lo cual ha elevado la tensión entre Estados Unidos y México, Guatemala y El Salvador.

Este jueves, el presidente Donald Trump, de EU, amenazó una vez más con cerrar la frontera sur con México ante la llegada de la nueva caravana; además, acusó al gobierno mexicano de "Hablar y no hacer nada" para detener el paso de los migrantes.

Del mismo modo, cuestionó a Honduras, Guatemala y El Salvador porque "han tomado nuestro dinero durante años y no hacen nada".

Estos son algunos datos que debes saber sobre la Caravana Madre.

1. La más grande

La nueva caravana se dirige desde Honduras hacia México, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Se estima que podría contar con la participación de 20 mil personas, por ello toma el nombre de "Caravana Madre". Anteriores caravanas migrantes estaban integradas por hasta 7 mil personas.

2. México actuará responsablemente

A través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno federal trabaja con las autoridades de Estados Unidos "para avanzar en la coexistencia de las posturas de ambas naciones en el tema migratorio, y afirmó que México actuará responsablemente a partir de su propia visión".

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expuso que la postura de México se basará a partir de lo expresado en el Pacto de Marrakech, para una migración ordenada y segura.

Estamos trabajando con la autoridades de EU para avanzar en la coexistencia de nuestras posturas distintas sobre migración. México actuará responsablemente en el tema a partir de su propia visión, expresada en el Pacto de Marrakech para una migración ordenada y segura. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 28, 2019

3. "Caravana Madre" llegará, máximo, al Istmo de Tehuantepec

El pasado miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que las instalaciones migratorias, de Policía Federal, de Protección Civil y de diversas instancias del Gobierno Federal, serán instaladas en el istmo de Tehuantepec, "de tal suerte que tengamos la contención. Ese va a ser el gran cambio”.

No detalló cuántos efectivos se destinarán a este plan ni ofreció más detalles del mismo. Sin embargo, Sánchez Cordero subrayó que no supondrá la militarización de la frontera con Guatemala ni su blindaje porque no se pretende afectar la actividad económica de esa zona, donde fluye gente constantemente para ambos lados de la frontera.

4. México atenderá con empleo el flujo de la Caravana Madre

Al reiterar que respeta la postura del gobierno de Estados Unidos sobre el tema migratorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México apoyará, por razones humanitarias, con el otorgamiento de visas de trabajo a los migrantes, sobre todo, a los centroamericanos.

En su conferencia de prensa matutina, indicó que el apoyo se brindará a quienes lo soliciten, “todo voluntario y tolerado”, pues el gobierno de México tiene la posibilidad de ofrecer empleos con obras como el Tren Maya, que significará la contratación de 300 mil personas.

Expuso que se trabajará conforme las acciones de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación para apoyar la petición del gobierno estadounidense de contener el flujo migratorio, y aseguró que se revisará también la forma en que se organizan las caravanas, a fin de evitar el tráfico de personas.

5. Flujo de migrantes centroamericanos aumentó en Estados Unidos

El flujo de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos se ha multiplicado desde el año pasado con la formación de caravanas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador (el conocido Triángulo Norte) que han puesto en jaque tanto a autoridades mexicanas como estadounidenses al saturar los albergues y los sistemas para solicitar asilo o refugio, sobre todo en la frontera norte de México.

Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México aumentaron a 66 mil 450 en febrero, 149% más que en el mismo periodo del año pasado, ante el incremento en la llegada de familias centroamericanas en busca de asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). Esa agencia estima cerca de 100 mil detenciones para marzo. Más de 55 mil de esos inmigrantes habrían llegado en familia, entre ellos 40 mil menores.

