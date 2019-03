Casos de cólera suben a 139 en apenas un día en Mozambique

El número de casos de cólera entre los sobrevivientes de un devastador ciclón que arrasó Mozambique subió a 139, dijeron las autoridades, mientras el país está a la espera de recibir cerca de un millón de dosis de vacunas.

La agencia de noticias portuguesa Lusa reportó el dato el jueves en la noche citando al funcionario de Salud Ussein Isse, quien había declarado el brote en la víspera con apenas cinco infectados.

La enfermedad es una de las principales preocupaciones de los miles de sobrevivientes que se refugiaron en condiciones miserables en campamentos, escuelas y hogares empapados. El cólera se transmite a través de comida y agua contaminada, provoca una diarrea aguda y puede matar a un paciente en cuestión de horas si no recibe una solución de rehidratación oral o fluidos por vía intravenosa en los casos más graves.

Tras ciclón en Mozambique, las enfermedades son un "segundo desastre"

La Organización Mundial de la Salud advirtió de un “segundo desastre” si enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, se extienden por la devastada región. El martes dijo que se enviaron 900 mil vacunas orales contra el cólera a la región.

"Pueden imaginar que estamos sentados sobre una bomba de relojería con el agua y el saneamiento”, dijo el secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Elhadj As Sy, a The Associated Press la semana pasada tras visitar una escuela donde se refugiaban 3.000 sobrevivientes con solo seis baños para todos.

Algunas de las zonas más afectadas siguen aisladas y sin recibir ayuda 15 días después del paso del potente ciclón Idai.

Dependen de un agua altamente contaminada, señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja el viernes, añadiendo que se necesitan agua potable y suministros médicos con urgencia.

Incluso en la ciudad portuaria de Beira, el centro de las operaciones internacionales de ayuda, algunos de sus 500.000 residentes recurrieron al agua estancada a un lado de la carretera, aumentando el riesgo de sufrir diarrea, apuntó la ONG Médicos Sin Fronteras. Otros consumen agua de pozos contaminados.

El grupo ha visto cientos de casos de diarrea acuosa aguda esta semana.

Las víctimas mortales por el ciclón Idai suman más de 800 en tres países

La cifra de víctimas mortales subió ligeramente el viernes a al menos 493 personas en Mozambique, a las que se suman al menos 259 en Zimbabue y 56 más en Malawi. Las autoridades advirtieron que el dato es provisional y el definitivo podría no conocerse nunca. Algunos cuerpos fueron hallados y enterrados sin ser registrados por las autoridades, mientras que otros fueron arrastrados por las corrientes.

Se espera encontrar más cadáveres una vez remita el nivel del agua.

Naciones Unidas dijo que alrededor de 1,8 millones de personas necesitan ayuda urgente en la anegada región de mayoría rural. El hambre es otra de las preocupaciones, ya que el meteoro barrió las cosechas que estaban a punto de ser recolectadas.

