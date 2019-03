Trump amenaza con cerrar la frontera con México la siguiente semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la próxima semana cerrará la frontera sur, o grandes secciones de ella, si México no detiene inmediatamente la inmigración ilegal.

"Para México esto sería muy fácil de hacer, pero sólo toman nuestro dinero y hablan", dijo Trump en un tuit, al intensificar su repetida amenaza de cerrar la frontera al decir que lo hará la próxima semana a menos que México tome medidas.

The DEMOCRATS have given us the weakest immigration laws anywhere in the World. Mexico has the strongest, & they make more than $100 Billion a year on the U.S. Therefore, CONGRESS MUST CHANGE OUR WEAK IMMIGRATION LAWS NOW, & Mexico must stop illegals from entering the U.S…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

….through their country and our Southern Border. Mexico has for many years made a fortune off of the U.S., far greater than Border Costs. If Mexico doesn’t immediately stop ALL illegal immigration coming into the United States throug our Southern Border, I will be CLOSING….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

….the Border, or large sections of the Border, next week. This would be so easy for Mexico to do, but they just take our money and “talk.” Besides, we lose so much money with them, especially when you add in drug trafficking etc.), that the Border closing would be a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2019

Trump acusa que hay una emergencia humanitaria en la frontera

Los legisladores demócratas y republicanos han discutido sobre si realmente hay una "crisis" en la frontera, particularmente en medio de la presión de Trump para que se construya un muro fronterizo, el cual, según él, resolverá los problemas de inmigración. El senador republicano por Wisconsin Ron Johnson, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, dijo el jueves que el sistema de inmigración se está resquebrajando debido a la presión.

El presidente estadounidense pidió al Congreso que cambie inmediatamente las que calificó como leyes de inmigración "débiles", de las cuales culpó a los demócratas.

Los arrestos a lo largo de la frontera sur se han incrementado en los últimos meses. Los agentes fronterizos están en camino de acumular 100 mil detenciones y denegaciones de entrada este mes, más de la mitad de las cuales son de familias con hijos.

Para manejar la crisis, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) está reasignando a 750 inspectores fronterizos de sus tareas habituales en los puertos de entrada para ayudar a la Patrulla Fronteriza a mantenerse al día con las llegadas entre los puertos de entrada. El jefe de la agencia dio el miércoles una conferencia de prensa en El Paso, Texas, donde dijo que se había llegado al límite.

En Publimetro TV

Conoce el pronóstico del tiempo para este 29 de marzo