Asaltan taquillas del Tren Suburbano en Cuautitlán

Un grupo de siete hombres asaltó las taquillas del Tren Suburbano en la estación Cuautitlán la mañana de este lunes, confirmaron fuentes oficiales de este sistema de transporte.

Cerca de las 8:55 de la mañana al menos tres sujetos armados llegaron a las taquillas del Suburbano en Cuautitlán, donde sometieron a taquilleras e incluso despojaron a un policía de su radio de intercomunicación.

Al activarse las alertas de seguridad del Suburbano, "se evitó a toda costa un enfrentamiento que pudiera poner en riesgo a usuarios y al personal", en tanto que la operación del tren continúa de manera normal.

Fuentes del Suburbano, señalaron que no hubo lesionados y que los sujetos no ingresaron al tren, que no interrumpió su servicio.

Cabe señalar que este sistema de transporte había registrado una incidencia delictiva casi nula.

