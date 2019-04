Exigen vecinos frenar venta de áreas verdes en Tlaquepaque

Vecinos de varias colonias en San Pedro Tlaquepaque denuncian que el ayuntamiento pretende deshacerse de 116 predios con el argumento que no tienen recursos para su mantenimiento, pero cuando menos 80 de ellos serían áreas verdes y espacios comunitarios que, algunos hasta en cuatro décadas, han sido rescatados por los habitantes.

La regidora Daniel Chávez fue quien denunció esta irregularidad. Criticó que antes de pensar en darles estas áreas verdes en comodato a los vecinos para que sean ellos quienes se encarguen, se determinó que fueran subastadas al mejor postor.

“Se nos citó el lunes para dictaminar en comisiones esta iniciativa que tiene como fin desincorporar 116 predios propiedad municipal, mediante una subasta pública. Lo que aquí sucede es que en su mayoría estamos hablando de predios que miden menos de 150 metros cuadrados, pero muchos de ellos son parquecitos, están clasificados incluso, en la categoría que se nos dio, como área verde”, señaló la regidora.

Señaló la funcionaria que serían en total 20 mil metros cuadrados para venderse, pero de ellos al menos 79% serían áreas verdes.

A decir de la funcionaria, las autoridades municipales trataron de justificar la venta señalando que eran predios muy pequeños que de nada servían, pero hay espacios que fueron rescatados como áreas verdes.

“La alcaldesa (María Elena Limón) que van a buscar que en las subastas los vecinos sean quienes puedan comprar estas áreas verdes, pero ¡híjole!, porque no se las damos en comodato en lugar de buscar que nos compren algo. En realidad la subasta sera al mejor postor, es un particular que si no lo quiere mantener como área verde estaría en todo su derecho”.

Si bien muchos de los predios son simples lotes baldíos, hay otros, como en Balcones de Santa María o Jardines del Álamo que son un patrimonio vecinal.

Aunque las autoridades justificaron la venta señalando que varios de los terrenos son lotes baldíos, vecinos de varios de estos terrenos afirman que podrían ser rescatados, pues Tlaquepaque es, en la Zona Metropolitana, uno de los municipios con menor arbolado.

La venta de los terrenos aún falta que sea aprobada por el pleno del municipio.

Alcaldesa niega irregularidades

En una entrevista radiofónica, la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, negó que se estuvieran cometiendo irregularidades con la venta de los predios. “Solamente el 5% por ciento de estos predios baldios corresponden a espacios de áreas verdes pero que están adjuntos a viviendas, estamos hablando que ese 5%, solamente es de pequeños jardines que les dejaron los anteriores fraccionadores, y que ahora la gente misma ha dicho que mejor se los vendan a ellos”.

La alcaldesa acusó que se trata de un hecho político que busca generar desinformación. “Creo que no se trata de estar haciendo en este momento chamba política”, acusó la alcaldesa, quien señaló que requieren mayoría calificada para aprobar la venta.