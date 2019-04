Regar plantas tira 10 mil litros de agua potable por segundo

El riego de plantas y jardines, y el lavado de autos y banquetas en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo provoca que se pierdan casi 10 mil litros de agua potable por segundo, lo que agrava la escasez de líquido en cinco alcaldías, denunció el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

En conferencia de prensa, el director del organismo, Rafael Carmona, explicó que entre febrero y junio aumenta el consumo de agua en estas dos alcaldías hasta en dos mil litros por segundo, pero se estima que este incremento se debe principalmente al riego de jardines.

Lo anterior provoca que alcaldías como Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tlalpan reciban menos aportación de agua en esta época del año proveniente de los sistemas Lerma y Cutzamala.

Si los vecinos de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo moderarán su consumo, se podrían ahorrar nueve mil 874 litros por segundo de agua potable, los cuales ayudarían a mejorara el suministro en las zonas centro y oriente de la ciudad, expuso Rafael Carmona.

Por último, precisó que si los vecinos necesitan agua para regar las plantas y lavar sus autos o banquetas, pueden pedir una pipa con agua tratada al teléfono: 5654-3210.

Inician campaña

Para tratar de moderar el consumo de agua potable, a partir de este martes arranca la campaña “No la Riegues”, con la que pide a la población no desperdiciar el vital líquido en esta época de calor.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que esta campaña arrancará en redes sociales y televisión, y que también brigadas de la Secretaría del Bienestar acudirán casa por casa a algunas colonias de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo para concientizar a la población.







“En este caso estamos solicitando que no se riegue el pasto, que se utilicen botes para regar plantas, que no se utilice la manguera para el lavado de autos, etc., etc. y estamos convencidos que si apelamos a la conciencia de la población, vamos a tener mayor agua en el oriente de la ciudad y en el sur de la ciudad”, apuntó.

Precisó que por ahora no habrá sanciones para las personas que rieguen plantas o laven sus autos con manguera, aunque recordó que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México infracciona a quienes desperdicien de forma excesiva el agua.

De acuerdo a la ley, se sancionará con multa de mil 774 a tres mil 379 pesos y arresto de 25 a 36 horas a quienes desperdicien el agua o impidan su uso a las personas que deban tener acceso a ella.

Claudia Sheinbaum apuntó que también están trabajando para disminuir las fugas de líquido en las tuberías, a través de un proceso de sectorización y control de presiones para identificar dónde están las fugas y poder controlarlas, particularmente en la noche.

Ahorro posible de agua (litros por segundo)

Álvaro Obregón: 5 mil 277

Miguel Hidalgo: 4 mil 597

Dotación mínima de agua al día:

En viviendas: 150 litros por habitante

Mercados públicos: 100 litros por puesto

Sanitarios públicos: 300 litros por mueble

Lavandería: 40 litros por kilo de ropa seca

Oficinas: 50 litros por persona

