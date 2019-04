Explota Enrique Alfaro contra medios por escándalo agrícola

El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, explotó ante medios de comunicación que lo cuestionaron por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para arrendamiento de equipo y maquinaria agrícola por más de tres mil millones de pesos. Hay señalamientos de simulaciones para beneficiar a un empresario tequilero con el que el gobernador mantiene una amistad.

“Yo no contesto mentiras, esa va a ser mi posición hoy y todo el sexenio. Cada quien que haga su responsabilidad como juzgue, y cada medio es responsable, yo no me voy a meter ni a criticar a nadie (…) Durante muchos años he hecho una carrera política y ningún periodiquito va a inventarme una historia de corrupción, despreocúpense, no hay nada que esconder”, arremetió el mandatario.

Se informó que en torno a estas irregularidades, la Contraloría del estado recibió por parte de la empresa MAQCEN una inconformidad respecto a la licitación del arrendamiento de maquinaria para Jalisco que asciende a tres mil 634 millones de pesos y que ganó Operadora de Servicios Mega, propiedad del tequilero Guillermo Romo Romero, quien acompañó al mandatario estatal al juego de los Lakers el pasado 27 de febrero en California.

También la mañana de este martes, representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudieron a la Auditoría Superior del estado para solicitar que la dependencia investigue las anomalías reportadas. De este modo se suma a los llamados de la fracción de Morena en el Congreso, que pide que se vete la adjudicación de la maquinaria.

De momento la Fiscalía Anticorrupción no ha informado si se abrirá una carpeta de investigación por las irregularidades reportadas.

Irregularidades en el proceso