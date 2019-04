Mujer de la tercera edad golpea a acosador en el metro

Una mujer de la tercera golpeó en repetidas ocasiones a un hombre que presuntamente le había mostrado sus genitales en el Metro; el incidente ocurrió el pasado viernes 29 de marzo en la linea 3 del STC.

En cuanto el vagón llega a la estación Hidalgo, varios policías proceden a detener al presunto acosador, quien en todo momento niega haber faltado el respeto a la mujer, hasta que varios testigo bajan del convoy y confirman la versión de la víctima.

“Yo no he hecho nada, señora le juro que yo no hice nada” dice el detenido para intentar deslindar responsabilidades.

El incidente grabado y difundido mediante redes sociales y las imágenes muestran al hombre en el suelo mientras la mujer le da varios golpes e incluso amenaza con llamar a su marido para continuar la golpiza.

“Que sepa que no todas las mujeres somos dejadas” dice la víctima mientras sigue golpeando al presunto acosador.

Según información de Milenio, el hombre fue remitido a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales FDS-1

