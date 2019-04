Los países que dejarán de aplicar el Horario de Verano en 2021

Mientras México se prepara para implementar el Horario de Verano, un año más, en Europa y Estados Unidos se plantea ya la decisión de terminar con esta práctica.

Este cambio de horario se produce dos veces al año y se empezó a generalizar a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y ahorrar así electricidad.

Sin embargo, en la actualidad distintos gobiernos y entidades debaten su uso y aplicación. Ocurre, por ejemplo, en Europa. En septiembre del año pasado la Comisión Europea propuso acabar con el cambio de hora este mismo 2019, después de una encuesta pública que recabó un número récord de respuestas (4.6 millones) y que reveló que 84% de los ciudadanos europeos quieren terminar con esa práctica.

A pesar de este rechazo, desaparecer el cambio de hora en Europa aún tiene que ser debatido por la Eurocámara y el Consejo Europeo para que pueda entrar en vigor. Esto no se espera que suceda antes de 2021.

En su propuesta legislativa, la Comisión ofrecía a los Estados miembros la libertad de decidir si se regirán de manera permanente por la hora de verano o la de invierno, pero instaba a que lo acuerden "de manera coordinada entre países vecinos".

El pasado martes, el pleno del Parlamento Europeo pidió a los países que pongan fin al cambio de hora a partir de 2021 y permitan a cada Estado elegir si quiere mantener el horario de verano o el de invierno.

Tras esta votación, la Cámara está lista para iniciar negociaciones con los ministros de la UE sobre el contenido final de la directiva. Dado que el Consejo no ha fijado todavía una posición común, el dossier se trasladará al próximo Parlamento, el cual será elegido en las votaciones europeas de mayo próximo.

En cualquier caso, la presidencia austríaca de la UE, que terminó el pasado diciembre, propuso en octubre retrasar a 2021 la posible abolición del cambio de horario, tras constatar que muchos Estados miembros consideran necesario un periodo más prolongado de preparación técnica que el previsto inicialmente por Bruselas.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump considera que el Horario de Verano debe ser "permanente".

Actualmente, más de dos docenas de estados de EU están evaluando medidas para no tener que hacer cambios en los relojes dos veces al año.

Aunque la ley federal permite que los estados tengan la opción de no aplicar nunca ese horario, una opción que ya tomaron Hawai y Arizona, hacerlo a la inversa está prohibido y requiere la intervención del Congreso.

La declaración de Trump ocurrió el 11 de marzo a través de Twitter.

Making Daylight Saving Time permanent is O.K. with me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2019