Luz Blanchet comparte sus mejores tips de decoración

La decoración y el diseño apasionan a Luz Blanchet y es algo que sin duda refleja. Este año, la diseñadora fue la encargada de intervenir el espacio de Comex durante el Festival de Flores y Jardines de Polanco en su edición 2019. La labor no fue fácil, pero sí muy gratificante para ella y su equipo, quienes no durmieron en su afán por mostrar un espacio con el color de tendencia para este año y con bellísimas flores a juego.

Blanchet y su equipo parecían recién llegados y listos para las fotos, aunque en realidad llevaban casi un día sin dormir. La también conductora tuvo que correr de un mercado a otro para tener no solo las flores más frescas y bellas, sino también aquellas que combinarán con el color en tendencia: Emilia.

En entrevista con Publimetro, comentó cómo fue vivir esta experiencia y compartió algunos tips sobre el uso del color en tus espacios favoritos: “Nos divertimos mucho. Siempre hago las cosas con todo el corazón y toda el alma. Trato de optimizar al máximo los recursos con los que cuento y yo creo que eso nos ha llevado a una relación bastante linda con la marca. Fue todo sobre el color Emilia, aprovecharlo y plasmarlo de la mejor manera posible utilizando las bondades que tiene una tienda como Comex y usando elementos como rodillos, brochas, cubetazos de pintura. Por eso le pusimos como hashtag #coloresqueflorecen”.

Las claves de Luz Blanchet para usar el color

Para aquellos que aún no han usado el color del año en sus espacios, recomendó: “Si quieres crear un cambio significativo en tu decoración, lo más fácil y menos caro es cambiar el color de una pared. Y lo peor que te puede pasar es pintarla de nuevo como estaba si no te gustó cómo quedó. Al hacerlo así, cambias en un 80% la sensación y el humor de un ambiente”.

Como apasionada del diseño y la decoración, Blanchet continuamente ‘edita’ los espacios de su casa y justo eso aconseja:

“Anímense a experimentar con el color, primero con pintura y luego con accesorios. Yo todo el tiempo estoy cambiando de accesorios en mi casa. Empiecen por los cojines de los sillones, por ejemplo, es de lo más económico y de lo más lucidor”.

Para las decoraciones grandes, como son los muebles, su sugerencia es usar tonos neutros que te permitan cambios por temporadas y estados de ánimo. Los colores amuletos que usa la también conductora son el naranja en ropa y en su hogar los grises, por los que siente una gran fascinación.

Finalmente, Luz Blanchet envió un importante mensaje a todas aquellas personas que creen que no pueden mejorar sus espacios:

“A veces la gente cree que vive en el lugar que le tocó vivir, pero no es en el que quiere vivir. Soy una ferviente creyente de que puedes vivir en el lugar que más te guste y lo puedes hacer con un presupuesto con el que tú cuentes, siempre y cuando no lo hagas solo por la parte económica, sino por la parte del disfrute. Es distinto entrar a un espacio al que tú le metiste mano, eso no tiene precio. Hay que jugar con las texturas, los colores, las luces, los olores, con todas las sensaciones que te da un lugar cuando entras en él”.