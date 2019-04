Trump da ultimátum a México para frenar migración ilegal y drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un año a México para "frenar las drogas y los migrantes ilegales" que entran por la frontera sur o aplicará impuestos a los vehículos que cruzan hacia EU, aseguró este jueves desde la Casa Blanca.

"Y si eso no funciona, quizás cerremos la frontera", añadió el presidente estadounidense.

Trump aseguró que México "muy fácilmente" puede detener el flujo de drogas y de migrantes hacia Estados Unidos; al mismo tiempo, se refirió a los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos: "caminan cerca de dos mil kilómetros para nada".

Al referirse al tratado T-MEC (USMCA, por sus siglas en inglés) indicó: "Es un gran acuerdo, pero esto [la frontera] me importa más que ese tratado".

