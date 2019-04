Agenda de México ya no se impondrá desde el extranjero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al acabarse la política neoliberal en México, la agenda del gobierno ya no se impondrá desde el extranjero, como ocurrió para impulsar las llamadas reformas estructurales, entre ellas la educativa; en este caso dijo que se cancelará dicha reforma, como se comprometió con los maestros, además de que el gobierno federal se hará cargo de la nómina del estado.

Te puede interesar: AMLO reitera que Línea 3 del Metro de Guadalajara estará terminada en diciembre

“Todos se metieron discutir y polemizar sobre la educación porque eso formaba parte de la agenda que imponían desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales; ahí venía la reforma educativa, quisieron imponerla como la energética y la fiscal, pero ya se acabó la política neoliberal. La agenda ya no la van a hacer ni la van a dictar desde el extranjero, es la agenda de los mexicanos, de lo que necesitamos, no nos van a imponer nada desde el extranjero”.

Estas declaraciones las realizó en Michoacán, en donde agregó que como parte de la estrategia para imponer la reforma educativa comenzó una campaña de desprestigio en contra de los maestros.

“Se humilló al magisterio nacional, se quiso imponer esa reforma a la fuerza, toda la atención en la reforma deductiva, mientras que el sistema de salud se estaba destruyendo. Vamos a cumplir el compromiso con los maestros, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, de una vez lo digo, cuando dijimos que se cancela la reforma educativa es eso: se va a hacer a un lado”.

También dijo que para fortalecer el sistema educativo, se van a mejorar y apoyar a las normales, algunas de las cueles fueron cerradas.

“Además de la educación, vamos a resolver el problema grave de atención médica en todo el país, no sólo es un problema aquí en Michoacán, la salud está peor que el sistema educativo. Habrá atención y medicamentos gratuitos, vamos regularizar la situación de los trabajadores de la salud, pero quiero que me tengan un poco de paciencia, no lo podemos a hacer de la noche a la mañana, vamos a basificar a los trabajadores eventuales y de honorarios”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: