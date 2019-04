Ecuador niega que vaya a expulsar a Assange de su embajada

Ecuador no tomó ninguna decisión para echar a Julian Assange de la embajada del país en Londres, pese a los tuits de WikiLeaks que reportaron que, según fuentes, podría ser expulsado en cuestión de “horas o días”, explicó un alto cargo ecuatoriano.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext–and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq

— WikiLeaks (@wikileaks) April 4, 2019