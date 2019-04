Reino Unido elimina las palabras "Unión Europea" de sus pasaportes

Reino Unido comenzó a expedir pasaportes británicos sin las palabras "Unión Europea" en su portada el pasado 30 de marzo, cuando se esperaba que el país hubiera abandonado el bloque comunitario, confirmó este sábado el Ministerio de Interior.

Los nuevos pasaportes tienen el mismo color y un diseño similar al de los antiguos, si bien han eliminado la referencia a la Unión, según las imágenes que han compartido en las redes sociales ciudadanos británicos que han renovado el documento en los últimos días.

Una portavoz de Interior indicó que el nuevo diseño se va a mantener de aquí en adelante, aunque todavía quedan partidas de pasaportes antiguos que se continuarán utilizando hasta que se terminen las existencias.

"No habrá diferencias para los ciudadanos, ya utilicen el pasaporte que incluye las palabras 'Unión Europea' o el que no las lleva. Ambos diseños serán igualmente válidos para viajar", afirmó esa fuente.

The New UK Passport that has been issued, which has upset so many Remoaners, as it no-longer say's European Union on it.

As a Passport is a Legal Document issued on behalf of the Government.

therefore the Government are Legally stating that we are no-longer a part of the EU 👍 pic.twitter.com/ICTLW4Iio1

— Malcolm Turrill (@BigMalc62) April 6, 2019