Yo no trago de sus impuestos, trago de mi marido: diputada del PES

Una vez más la diputada federal de Encuentro Social, Nay Salvatori, está envuelta en la polémica cuando a través de su cuenta en la red social de Twitter, les dijo a sus opositores que no se confundieran, pues ella no "traga" de sus impuestos, sino "traga" de su marido.

En un mensaje que subió este sábado, la legisladora por el estado de Puebla, agregó que ella afortunadamente trabaja por amor a su país, y no por necesidad.

No se confundan, yo no "trago" como dicen ustedes de sus impuestos, yo "trago" de mi marido, afortunadamente trabajo por amor a mi país no por necesidad.

"No se confundan, yo no 'trago' como dicen ustedes de sus impuestos, yo 'trago' de mi marido, afortunadamente trabajo por amor a mi país no por necesidad", describió.

Esto después de que en varios tuits, sus seguidores le exigieron respeto, porque ellos son sus patrones y sus jefes y con sus impuestos se paga su salario.

¿Quien los entiende? yo quería donar mi sueldo para saldar la deuda de la actriz #LaishaWilkins dado que me dijo que era mi jefa y ella me pagaba, me entero que desde hace dos años le debe a Don Filiberto (carpintero).

De corazón me ofrecí a pagarle al señor y ella me bloquea 🤨 pic.twitter.com/y1VDR2B4Lo — Nay Salvatori (@Naysalvatori) April 6, 2019

Antes, en otro mensaje, dijo que ella se debe a los electores del Distrito 10, pues ellos sí votaron por ella y obtuvo la votación más alta del estado, y de ellos sí es empleada.

"Yo me debo al Distrito 10 que fue el que me votó y por cierto con la votación más alta en el Estado, de ellos si soy empleada si no perteneces a dicho distrito #Telocico", dijo.

