AMLO inaugura Tianguis Turístico 2019

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el Tianguis Turístico 2019, en Acapulco, Guerrero y adelantó que ya se aplica un programa de rescate urbano en colonias populares de los principales destinos turísticos de México.

Al encabezar la ceremonia oficial de la 44 edición del Tianguis, detalló que dicho programa ya se aplica en el Puerto de Acapulco, en la colonia Renacimiento, con la finalidad de acabar con los contrastes y que el beneficio social por la actividad sea integral.

"El compromiso de apoyar el turismo es sincero, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte. Ponemos énfasis en dos acciones: desarrollo urbano de colonias populares de las zonas turísticas para aminorar contrastes de zonas hoteleras de gran desarrollo y colonias marginadas en las mismas ciudades", apuntó ante gobernadores y autoridades en materia de turismo.

El mandatario reiteró que las acciones se desarrollan en coordinación con el gobierno de Guerrero y para este año se han comprometido 500 millones de pesos, mientras que para 2020 se invertirá la misma cantidad.

Además dijo que el programa también se aplicará en Los Cabos, Baja California Sur, Bahía de Banderas, Playa del Carmen, así como en todas las ciudades turísticas.

Precisó que las intervenciones consisten en dotar de servicios públicos como agua, drenaje, pavimentación de calles, alumbrado público, ampliar centros de recreación y deporte, así como mejorar la seguridad pública.

El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, detalló que serán 14 zonas turísticas en total las intervenidas para evitar "paraísos con infiernos de marginación" y garantizar que el turismo sea un verdadero instrumento de integración que concilie el sector económico con el social.











Guardia Nacional, apoyo al sector turístico

López Obrador resaltó la importancia de la actividad turística para la producción y distribución de riquezas, generación de empleos y trabajo para quienes se ocupan en hoteles, restaurantes, apoyo a transportistas, comerciantes y líneas aéreas.

Incluso, dijo que se está trabajando para todo el país para garantizar la paz y tranquilidad en Mexico, reducir la incidencia delictiva en todo el país y por ende, en los centros turísticos.

"No es un asunto sencillo, es complejo porque se desatendió. Había estrategia distinta y ahora lo más importante es que no haya robo en cada habitación, en el transporte, que no haya homicidios, secuestros. Había más interés en seguridad nacional o interior y no había a la seguridad pública", expuso.

Ante este panorama, el político tabasqueño resaltó la importancia de la creación de la Guardia Nacional, iniciativa que logró el apoyo del Congreso de la Unión, así como de los 32 congresos locales de las entidades.

En su oportunidad, el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo celebró el apoyo de las autoridades para la realización del Tianguis Turístico y pidió al mandatario federal que se concrete el rescate del Centro de Convenciones de Acapulco.

Petición del Sector Privado

En su oportunidad, el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Luis Barrios, aprovechó su discurso para hacer tres peticiones concretas al político tabasqueño para consolidar la actividad turística a nivel nacional, una de ellas el fortalecimiento social.

Además de la necesidad de crear un programa "Capital semilla" para promocionar al país, en donde se requieren invertir 125 millones de dólares anuales, pues recordó que "el que no anuncia, no enseña y no vende".

Explicó que dichos recursos podrían costearse al atender su segundo punto que es revisar el tema del sector de renta de viviendas privadas, actividad que ha proliferado con marcados patrones de irregularidades, por lo que pidió la intervención del SAT.

"Hay que revisar la carga de estos jugadores, el IVA que pagan debería de ser de dos mil 400 millones de pesos al año", apuntó.

