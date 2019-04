Cóndor hace sonar sus beats

View this post on Instagram

Pero que buena fiesta se armó este fin de semana 🔥 Gracias a Arturo y a toda la gente del @segundopisomusic en Guadalajara por el excelente trato y la buena vibra. 🤜💥🤛 También muchas gracias a Rosy, Mike, todo el equipo del @yambak y la gente de Aguascalientes que no paró de bailar de principio a fin. 💃