Ven a medias reforma en Jalisco contra el maltrato animal

Con la abstención de los seis legisladores de la bancada de Morena, el Congreso del Estado dio luz verde a reformas para incrementar penas y sanciones a los responsables de cualquier acto de maltrato u abandono animal. Sin embargo, a decir de organismos defensores de los derechos de los animales, la legislación se quedó corta ya que tolera aún las corridas de toros y otras manifestaciones que atentan contra la dignidad animal.

Los legisladores de Morena se opusieron a la reforma, con el argumento que no se consideraron las observaciones de la Comisión de Medio Ambiente.

Además de las sanciones por maltrato animal, se establecen penalizaciones en caso que los rastros incumplan con la Norma Oficial Mexicana -033-SAG/200-2014 y la 051-ZOO-1995, y generen tortura innecesaria con los ejemplares que se sacrificarán. Tan sólo en Jalisco existen 21 rastros y centros de matanza.

Las modificaciones aprobadas dentro del Código Penal del Estado son penas seis a ocho meses de prisión y de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien de manera intencional realice actos de crueldad animal, sin afectar de manera permanente el desenvolvimiento y las funciones propias del animal; de seis meses a un año de prisión y multa de 300 UMA a quien genere un daño físico permanente al animal. Si el animal es propio, se sumará un medio a las sanciones preestablecidas. Se establece como maltrato no sólo el lastimar a un animal, sino negarle atención veterinaria cuando lo requiera, inducir a peleas o ataques e incluso no darle el espacio necesario para su desarrollo.

En caso de reincidencia por maltrato o abandono, la pena podría ir de uno a dos años. En caso que el agresor provoque la muerte al animal, la sanción iría de los dos a los tres años de cárcel y de 200 a mil UMA. Habrá agravantes si en estos actos se ejerce extrema crueldad o se hace en presencia de un menor de edad.

“Es un gran paso, pero no estamos conformes, porque no se sanciona por ejemplo las corridas de toros, los jaripeos, las charreadas, las peleas de gallos o la pesca y caza deportiva, cuando son también manifestaciones de violencia contra los animales por entretenimiento. No hubo voluntad política por combatir estas prácticas porque son también muchos los políticos quienes las practican”, señaló Elizabeth Rosas Moreno, activista de los derechos de los animales.

Señalaron que junto con otros colectivos defensores de los derechos de los animales, buscarán mayores sanciones y la abolición de actividades que dañan la integridad de los ejemplares.

“Esperemos que con las reformas los maltratadores de animales se la piensen dos veces antes de agredir a un perro, a un gato, pero se debe ir más allá… incluso incorporar la prevalencia de las calandrias como manifestaciones de maltrato”, concluyó.

