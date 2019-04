Israel seguirá siendo amigo de México sin importar el resultado electoral

Una de las prioridades del próximo gobierno de Israel será su relación con nuestro país y con América Latina, aseguró la consejera política y agregada de Prensa y Cultura de la embajada de Israel en México, Tal Naim.

Este martes 9 de abril, Israel celebrará elecciones para renovar su Parlamento (Knesset) y elegir un nuevo Primer Ministro. Los principales candidatos son el actual premier, Benjamín Netanyahu y el ex militar Benjamín “Benny” Gantz, quien, a pesar de nunca haber ocupado una posición como funcionario público por elección, ha destacado en las encuestas como posible favorito.

En estas elecciones, cerca de 40 partidos políticos buscarán lograr llegar al Knesset. Se espera que solamente entre 10 y 14 logren 3.25% porcentaje mínimo de votos que se necesitan para obtener al menos uno de los 120 asientos de la Cámara.

Podrán votar ciudadanos mayores a 18 años y se espera un padrón electoral de al menos 5.9 millones de personas.

Los dos partidos principales son Likud, de Benjamin Netanyahu y Blue and White, de Gantz. El primero se ha posicionado como un partido de derecha, mientras que Blue and White se define como centrista. El partido que gane más votos podrá solicitar al presidente Reuven Rivlin (una figura principalmente ceremonial) el permiso de formar gobierno. Al no obtener la mayoría de los asientos, entonces deberá formar alianzas con los otros partidos de menores votos.

Los retos

¿Cuáles son los principales desafíos deberá enfrentar el próximo gobierno de Israel?

– No importa quién gane, va a tener los mismos retos y el primero siempre es la seguridad. Estamos en el Medio Oriente, que es un lugar que es un poco complicado con conflictos alrededor de Israel: lo que pasa en Siria, lo que pasa en Líbano y todo el tema con Irán, que está desarrollando armamento nuclear y que en muchas ocasiones ha dicho que su objetivo es eliminar al Estado de Israel.

Tal Naim, Agregado de Prensa y Cultura. de la Embajada de Israel en México / Cortesía

Por supuesto, también es un desafío el conflicto de Israel con la Autoridad Palestina. Solo hace dos semanas tuvimos misiles hacia el centro del país, Tel Aviv, que es la capital cultural y económica del país y es el lugar con más habitantes.

Además, está el reto de las relaciones internacionales, como lo es con Estados Unidos y el presidente Trump. También lo es establecer una relación con todos los aliados de Israel en el mundo.

Por último, está el reto de la economía. Actualmente la economía de Israel es muy estable, pero siempre podemos mejorar. Podemos ver que la gente gane más, que tenga más derechos y seguir al frente en el liderazgo mundial en desarrollo tecnológico y startups.

¿Qué se espera de la relación entre México y el próximo gobierno de Israel?

– Siempre hemos tenido muy buenas relaciones entre ambos países y la expectativa es que continuemos por el mismo camino. Los israelíes, tanto los políticos como los ciudadanos, están viendo a México como un país amigo, como un aliado. Estoy segura de que no importe quien sea el próximo primer ministro vamos a continuar con la cooperación.

México e Israel tienen un acuerdo de libre comercio y desde hace años queremos fortalecerlo para que ambos tengan mejores relaciones económicas.

Y con América Latina también tenemos muy buenas relaciones. Hace unos meses Guatemala trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. También Honduras declaró que va a abrir una oficina de comercio en Jerusalén.

Ojalá que próximamente tengamos una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Israel, siempre será bienvenido a nuestro país.

1 de julio de 1952 inició la relación bilateral entre México y el Estado de Israel.

¿Qué proyectos en común tienen Israel y México planeados a futuro?

– Nosotros estamos trabajando todo el año para estrechar los lazos entre Israel y México; no importa quién sea el Primer Ministro o el Gobierno.

Entre los proyectos próximos estamos trabajando en uno muy interesante para el mes de mayo, que es el mes de la independencia en Israel. Este año vamos a tener actividades culturales en el Metro de la Ciudad de México. Estaremos durante todo el mes con varios eventos: bailes típicos, gastronomía, exposiciones, un ciclo de cine israelí y más. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público para que todos puedan sentir un poco de Israel en el corazón de México.

También este año vamos a participar en una semana cultural en la Universidad de Querétaro y en el Festival de Cine de Monterrey, en agosto, como país invitado. Queremos que todos festejen con nosotros los 71 años de independencia de Israel.

¿Dónde pueden encontrar más información nuestros lectores?

Queremos invitar a los mexicanos que se acerquen a Israel. Todas nuestras actividades están en nuestras redes “Israel en México”, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram.

