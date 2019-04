Sheinbaum sin interés por dividir alcaldías, aunque sea mandato constitucional

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no le interesa la división de las 16 alcaldías, aunque esto sea un mandato constitucional.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la carta magna local, la división de las demarcaciones territoriales tendrá que estar lista en diciembre de este año y debe darse con base en el número de población.

Sin embargo, la mandataria capitalina aseguró que este no es un tema primordial y que se opone a esta división porque esto generaría más burocracia.

Te puede interesar:

Diputados buscan crear cinco nuevas alcaldías en CDMX

Denuncias por ruido aumentan 60% en la CDMX

“No es interés del gobierno de la ciudad dividir las alcaldías y voy a decir porqué. Uno podría decir, bueno Iztapalapa es muy grande, Gustavo A. Madero es muy grande en población, el tema es que se crea más burocracia, o sea, mientras más alcaldías haya, pues hay un gasto adicional en personal y nuestro interés es que el recurso público se utilice para mejoras en el servicio público, mejora en infraestructura y los derechos sociales, entonces no es interés nuestro”, sostuvo.

Precisó que esta posible división en las alcaldías sólo es una propuesta de una diputada, la presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, Yuriri Ayala.

“Es una propuesta de una diputada, nosotros no lo hemos planteado. Por el momento no estamos interesados en este proceso de división geográfica distinta… ya se verá en el propio Congreso”, dijo.

Qué dice la Constitución de la CDMX

El artículo 52 de Constitución Política de la Ciudad de México establece que la modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales tendrá por objeto alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus colonias, pueblos y barrios originarios, además se busca el equilibrio en el desarrollo urbano, rural, ecológico, social, económico y cultural de la ciudad.

De igual forma, la división busca la integración territorial y la cohesión social, la mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos de gobierno; el incremento de la eficacia gubernativa; la mayor participación social; y otros elementos que convengan a los intereses de la población.

No es mi propuesta

Al respecto, Yuriri Ayala le aclaró a la Jefa de Gobierno que esta no es una propuesta personal, sino que su intención es cumplir con el mandato constitucional.

Asimismo, explicó que comenzarán con una serie de foros para analizar la viabilidad o no de la división de las alcaldías, y de ser necesario -dijo- modificarían el Artículo Vigésimo Segundo Transitorio de la carta magna local para dejar las alcaldías como están o ampliar el tiempo para un análisis más puntual.

“Yo no tengo interés en que se dividan a no se dividan, eso ya se determinará en foros y en base a la opinión de expertos, mi único interés es dar cumplimiento a la Constitución. Nosotros como legisladores no podemos ser los que estemos violentando nuestra carta magna… estamos abiertos a todas las posibilidades, estamos abiertos a todas las posibilidades, incluso eliminar el transitorio o ampliar el plazo para su discusión”, comentó.

Lo más visto en Publimetro TV: