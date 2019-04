Jóvenes sufren ataque homofóbico en calles de Guadalajara

Donaldo Martínez, habitante de Guadalajara, Jalisco, estaba con dos amigos a la espera de un servicio de transporte alrededor de las 07:00 horas, el sábado pasado, cuando un grupo de hombres a bordo de un auto los insultó, por lo que contestaron los insultos, parecía que todo había quedado ahí, en el intercambio de insultos, pero no fue así.

“Sufrimos un atentado de discriminación homofóbica dos amigos y yo en Chapultepec, Guadalajara, Jalisco. Es el caso que estábamos esperando el Uber para irnos a nuestros hogares, cuando pasa un coche lleno de hombres y nos gritan ‘váyanse a la verga, pinches jotos’, cuando yo por defenderme sólo les grite ‘chinguen su madre’”.

A los pocos minutos, agregó Donaldo en su relato a través de Facebook, los hombres que los insultaron llegaron por detrás de ellos y comenzaron a golpearlos, cuatro de ellos derribaron a Donaldo y comenzaron a golpearlo, quien sólo se pudo cubrir la cabeza, mientras sus agresores les gritaban: "Pinche joto te voy a matar, no que muy chingón”.

Debido a los gritos, los vecinos comenzaron a salir y defendieron a los tres muchachos, en un descuido él aprovechó para levantarse y correr hacia otro lado, al igual que sus amigos, con lo que pudieron escapar de la golpiza.

“En pleno 2019 aún existe la discriminación hacia gente homosexual. Creo que se debe hacer conciencia de esto y si no hubiera estado más gente en el lugar de los hechos quien sabe qué más hubiera pasado, gracias a esas personas que me defendieron ante tal agresión pudimos escapar. Aún no pierdo la fe, sé que pronto existirá un mundo dónde podamos ser quien somos sin importar cuál sea nuestra preferencia sexual o nuestra identidad de género”.

Debido a los golpes, Donaldo Martínez tuvo que ser sometido a una cirugía reconstructiva de nariz y de ojo, también dijo que una vez que le den al alta médica acudirá a denunciar la agresión ante las autoridades.

