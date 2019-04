Mi desafuero no procede, tengo licencia: Cipriano Charrez

El diputado con licencia Cipriano Charrez Pedraza opinó que no procede su desafuero como legislador federal, ya que según él, al pedir licencia, no hay Litis legal que discutir para la Comisión Instructora, encargada de dictaminar si procede o no el desafuero.

Comentó que en este momento está a disposición de cualquier citatorio o llamado de las autoridades judiciales correspondientes, aunque mencionó que acudió personalmente para los efectos que procedieran, pero le comentaron que no lo podían recibir hasta recibir la notificación de parte de la Cámara de Diputados.

“Sigue el acoso y la persecución que hemos sufrido durante muchos años”, señaló; al tiempo que reconoció que al interior de la Comisión Instructora sigue el debate y será la instancia que determine si le quitan el fueron y se le procesa por un presunto delito.

Charrez Pedraza recordó que ya tiene suspendidos sus derechos en Morena por los hechos que lo involucran en un incidente automovilístico donde pereció una persona y además salió huyendo del lugar.

Desde su punto de vista no procedía la suspensión de derechos, hasta que no hubiera una sentencia en firme, por lo que consideró que fue una decisión apresurada, dejándose influenciar por la nota roja.

