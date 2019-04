Gracias a Katie Bouman el mundo conoce cómo es un agujero negro

Un fondo negro, con un círculo difuminado color naranja que este 10 de abril pasó a la historia. Se trata de la foto de un agujero negro, la cual confirma la teoría de Albert Einstein de la relatividad, y que hoy conocemos gracias a Katie Bouman, recién graduada del Instituto Tecnológico de Massachussets.

Antes que Bouman, diversos científicos tuvieron acercamientos a la teoría de Einstein, entre ellos Karl Schwarzschild, el primero en hallar una solución de las ecuaciones de Einstein en las que describe un agujero negro; John Wheeler, quien los popularizó y les dio el nombre más acertado de la historia de la física y Stephen Hawking, que describió sus propiedades y nos dejó un paradoja al intentar conjugar los agujeros negros con la física cuántica.

Katie Bouman, de 29 años, es la investigadora que lideró la creación de un algoritmo que permitió a los científicos capturar imágenes de un agujero negro por primera vez.

Bouman era una estudiante graduada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts cuando se le ocurrió la fórmula. El equipo, que se esforzó durante varios años para tomar una fotografía de un agujero negro, se llama Event Horizon Telescope Collaboration.

El MIT (alma mater de Bouman) se ha asegurado de darle mucho crédito por el descubrimiento del nuevo algoritmo. El Laboratorio de Inteligencia Artificial e Informática del MIT compartió en redes sociales la fotografía más especial para la joven científica: el momento exacto en que pudo ver la primera imagen del agujero negro.

Here's the moment when the first black hole image was processed, from the eyes of researcher Katie Bouman. #EHTBlackHole #BlackHoleDay #BlackHole (v/@dfbarajas) pic.twitter.com/n0ZnIoeG1d

— MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) April 10, 2019