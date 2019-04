Los creadores de Game of Thrones ocultaron final en... ¿una lista de reproducción de Spotify?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Game of Thrones se estrena este domingo, y los creadores David Benioff y D.B. Weiss han estado publicitando la temporada final del programa con trucos como ocultar Tronos de hierro por el mundo para que los busquen los fans y organizar una exhibición itinerante a nivel mundial en torno a la serie.

Te puede interesar: Game of Thrones: largas filas reciben al trono de hierro en la CDMX

Y ahora los creadores (o más exactamente, el departamento de marketing de HBO) tienen un último truco bajo la manga: una lista de reproducción de Spotify llamada "Game of Thrones: The End Is Coming" [Game of Thrones: El final se acerca] que cuenta la historia de la temporada final a través de la música y que contiene una pista sobre cómo terminará. ¡Vaya!

Según la lista de reproducción, el final del programa podría ser casi cualquier cosa. Está muy abierta a la interpretación, y es difícil determinar un argumento convincente a través de una compilación ecléctica de 50 canciones que incluyen a Led Zeppelin, Prince, Kanye West, Guns N 'Roses, Rage Against the Machine, Danzig y U2. Sin embargo, es una lista de reproducción muy decente. Escúchala continuación y ¡deja volar a tu imaginación!

A pesar de que incluye géneros muy variados, la lista de reproducción se complementa sorprendentemente bien, y mantiene la cohesión gracias a ese ánimo para el que sus escuchas se han estado preparando. Y las canciones de rock son muy accesibles incluso para los oyentes ocasionales, quienes agitaran la cabeza una o dos veces cuando el ánimo de GoT los invada.

En el pasado, la serie consiguió que cantantes como Ed Sheeran le hicieran una balada, y la temporada final se ha visto más animada gracias a la colaboración de The Weeknd, SZA y Travis Scott. Pero el soundtrack oficial, que en su mayoría tiene música original compuesta por Ramin Djawadi, de ninguna manera contendrá música contemporánea típica. Sin embargo, los creadores de la serie aparentemente están convencidos de que la esencia musical de la misma tiene un aspecto adicional.

Por lo que tomaron el asunto en sus propias manos, y decidieron curar su primera lista de reproducción en Spotify llamada "Game of Thrones: Songs of Ice and Fire" [Game of Thrones: Canción de fuego y hielo" en 2017, la cual literalmente incluía canciones de rock sobre la guerra, el hielo, el fuego y los lobos. Pero esta vez, todo se trata sobre canalizar la energía y la manera en que la serie los hace sentir, lo cual al parecer indica que cualquiera que se cruce en su camino debería cuidarse muy bien las espaldas.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: