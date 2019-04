Despega el avión más grande del mundo en California

El Stratolaunch, un gigantesco avión de seis motores y la envergadura de alas más larga del mundo, partió de California el sábado en su primer vuelo.

El inmenso jet de doble fuselaje partió del Puerto Espacial y Aéreo Mojave y remontó al cielo sobre el desierto 112 kilómetros al norte de Los Ángeles.

La empresa fundada por el difunto multimillonario Paul G. Allen quiere competir en el mercado de lanzamiento de satélites pequeños.

El avión está diseñado para transportar hasta tres cohetes con sus satélites bajo el centro de su enorme ala, que alcanza los 117 metros, más que cualquier otro avión.

