AMLO lamenta el incendio en la catedral de Notre Dame

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y mandatarios de distintos países alrededor del mundo lamentaron el incendio en la catedral de Notre Dame de París que se presentó este lunes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó en su cuenta de Twitter su tristeza al ver que una parte de los franceses arde.

López Obrador lamentó lo ocurrido en Francia, “es una desgracia para el arte, la cultura y la religión”, escribió.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, calificó el incendio, como “horrible” y sugirió enviar aviones cisterna para apagarlo.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2019