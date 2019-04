Trump ofrece “condolencias” al papa Francisco por incendio en Notre Dame

El presidente estadounidense, Donald Trump, conversó este miércoles con el papa Francisco para trasladarle sus "condolencias" y ofrecer "ayuda" tras "el horrible y destructivo" incendio en la catedral de Notre Dame en París.

"Acabo de tener una maravillosa conversación con el papa Francisco en la que le ofrecí las condolencias de parte del pueblo de EU por el horrible y destructivo incendio en la catedral de Notre Dame", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

Just had a wonderful conversation with @Pontifex Francis offering condolences from the People of the United States for the horrible and destructive fire at Notre Dame Cathedral. I offered the help of our great experts on renovation and construction as I did….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de abril de 2019